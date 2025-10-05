Unikatowe odkrycie pod Koninem. Naukowcy weszli do zamkniętej krypty

Badający krypty pod kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim zespół naukowców otworzył zamknięte dotąd pomieszczenie pod ołtarzem i natrafił na wyjątkowe znaleziska.

W krypcie odkryto trzy warstwy trumien, w których znajdowało się co najmniej sześć pochówków. Pierwsza warstwa ustawiona została na metalowych prętach. Jak wyjaśnia prof. Małgorzata Grupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, może to oznaczać, że w tym miejscu wcześniej spoczęła osoba o znaczącej pozycji, na której trumnie nie chciano ustawiać kolejnych.

Badacze natrafili też na nietypowe rozwiązania konserwacyjne. Dwie trumny pokryte były dziegciem, a w jednej z nich substancję nakładano naprzemiennie z tkaninami, tworząc kilkumilimetrową warstwę.

– Takiej warstwowej kanapki z tkaniny i dziegciu nie mieliśmy do tej pory w żadnych badaniach. Z żadnej publikacji nie znam takiego przypadku” – przyznaje prof. Grupa, której zdaniem mogło to wynikać z konieczności przedłużenia czasu do ceremonii pogrzebowej lub z transportu zwłok z odległego miejsca.

Naukowcy planują badania DNA szczątków, by określić, czy był to pochówek rodzinny, a także precyzyjnie datować odkryte trumny. Aby dotrzeć do krypty, trzeba było wydrążyć siedmiometrowy tunel, którego budowa trwała ponad miesiąc.

Prace w klasztorze rozpoczęły się w 2022 roku. W pierwszym etapie wydobyto kilkadziesiąt trumien ze szczątkami co najmniej stu osób. Zidentyfikowano m.in. Barbarę Lipską, matkę gen. Józefa Lipskiego, oraz pisarza Antoniego Bogusławskiego. Pochówki datowane są od XVII wieku i obejmują m.in. bernardynów oraz zasłużonych dla klasztoru mieszkańców.

Podczas badań odnajdywano także fragmenty ubrań, w tym damskie suknie, czechman czy ornaty, które częściowo udało się zrekonstruować. Odnowione krypty mają być w przyszłości udostępnione zwiedzającym. Zabytki zostaną zaprezentowane w podziemiach, a ludzkie szczątki pochowane we wspólnej mogile.

