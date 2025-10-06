Denis „Bad Boy” Z. trafi za kraty? Prokuratura złożyła wniosek

4 października Komenda Miejska Policji w Toruniu poinformowała o zatrzymaniu trzech mężczyzn – podejrzanych o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Funkcjonariusze przekazali w komunikacie prasowym, że zostali oni „namierzeni po niespełna dobie” od incydentu. Z ustaleń mundurowych wynika, że mogą być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców lokalnego klubu sportowego (chodzi o kiboli jednej z drużyn piłkarskich).

Denis Z. wśród zatrzymanych na Kujawach i Pomorzu? Influencer może trafić do aresztu

W czwartek (2 października) wieczorem, w stolicy Kujaw i Pomorza, miejsce miała mieć bójka (czyli, według prawa, starcie fizyczne, w którym uczestniczą co najmniej trzy osoby). Na miejsce wezwano służby, które w piątek (3 października) dokonały trzech zatrzymań – mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat. „Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi” – podaje zespół prasowy toruńskiej KMP.

„W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe i maczety, które zostały zabezpieczone przez policyjnych techników. Szczegółowe okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet osiem lat pozbawienia wolności” – informowali w sobotę mundurowi.

Jedną z podejrzanych osób, jak twierdzą media, ma być Denis „Bad Boy” Z. To popularny zawodnik walk freak fight (czyli pojedynków, które odbywają się w różnej formie – m.in. w formule MMA – a charakteryzuje je to, że udział biorą w nich głównie amatorzy, niezwiązani na co dzień profesjonalnie z boksem czy mieszanymi sztukami walk), który może najbliższy czas spędzić w areszcie tymczasowym.

Z ustaleń rozgłośni RMF FM wynika bowiem, że prokuratura zawnioskowała o zastosowanie wspomnianego środka zapobiegawczego do wymiaru sprawiedliwości wobec dwóch osób – 28- i 29-latka.

Toruń. Bad Boy ma być dobrze znany policji

W przypadku najmłodszego z podejrzanych – 15-latka – wiadomo już, że sąd rodzinny wyznaczył mu kuratora.

Radio twierdzi, że Bad Boy miał być w przeszłości karany m.in. za rozbój czy pobicie. Ma mieć „bogatą kartotekę kryminalną” – pisze redakcja.

