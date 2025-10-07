Instalacja artystyczna podzieliła Kielce. Kosztowała za dużo?

Na Placu Najświętszej Marii Panny pojawiła się nowa instalacja artystyczna pt. "Niebo Kielc" – wbudowane w chodnik lustro. Kosztującą 86,8 tys. zł instalacja wzbudziła kontrowersje wśród mieszkańców Kielc. Lustro ma wymiary dwa na dwa metry, waży 150 kg i wykonane jest z szkła, po którym można chodzić.

Władze Kielc pisząc o projekcie, napisały: „Każdy z nas może stać się współtwórcą tego projektu, kreując własne odbicia. Instalacja łączy tradycję z nowoczesnością, harmonijnie wpisując się w sakralną architekturę placu i nadając mu nowy, artystyczny wymiar”.

Artysta o lustrze w Kielcach. „Ta praca łączy miasto (...) z ludźmi”

W rozmowie z Polsat News swojej pracy bronił Marek Cekuła, artysta i projektant ceramiki, profesor w Royal College of Art w Londynie i National College of Art and Design w Bergen.

– To lustro reprezentuje niebo na ziemi. Widać w nim jego odbicie. To jest bardzo prosta, minimalistyczna praca, która chociaż nie jest trójwymiarowa, to jest bardzo aktywna, ponieważ w tym lustrze cały czas widać zmieniającą się naturę – powiedział artysta.

– Ludzie będą mogli sobie koło tego usiąść i kontemplować, spojrzeć na niebo na ziemi, pod stopami, a nie zadzierając głowę do góry. Ta praca łączy miasto, tą specyficzną przestrzeń, z ludźmi – wyjaśnił Cekuła.

Podsumowując swoją pracę, profesor dodał, że lustro jest interaktywne – „ludzie mogą się fotografować, przejrzeć, posiedzieć przy tym, a nie tylko obojętnie przejść obok”.

Kielczanie krytykują „Niebo Kielc”. „WSTYD!”

Mieszkańcy miasta krytykują instalację z powodu m.in. kosztu projektu.

„Czy Wy już w tym urzędzie na głowę upadliście? Serio nie ma na co w Kielcach pieniędzy wydać? WSTYD!” – skomentowała oburzona mieszkanka.

„Gdyby tylko elementy infrastruktury ułatwiające niektórym życie, takie jak windy w przestrzeni miejskiej, były bardziej artystyczne, może też znalazłyby się na nie środki.”.. – inna zwróciła uwagę na bardziej istotne wydatki.

