Złapany po 16 latach. Policjantom pomogły ślady DNA

Parczewscy policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca Lublina, do sprawy rozboju sprzed 16 lat. Do tego przestępstwa doszło w nocy z 3 na 4 lipca 2009 roku w miejscowości Zamłyniec nad Jeziorem Zagłębocze. Mężczyzna wspólnie z nieustalonym dotychczas sprawcą przewrócili i kopali 54-latkę, po czym ukradł jej srebrne kolczyki i zawieszkę na szyję oraz uderzył 56-latka szklaną butelką w głowę, przewrócił na ziemię i kopał po ciele, powodując u pokrzywdzonych obrażenia ciała.

Sprawca został ustalony na podstawie pozostawionych przez niego na miejscu zdarzenia śladów DNA, które zostały zarejestrowane w policyjnych bazach danych.

Był wcześniej karany za podobne przestępstwo. Co go czeka?

43-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, gdzie usłyszał zarzut dokonania rozboju z uszkodzeniem ciała na dwójce mieszkańców Lublina. Z uwagi na to, że podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo, będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Prokurator wobec 43-letniego sprawcy rozboju zastosował dozór policji. Za dokonanie tego przestępstwa, zgodnie z obowiązującym wówczas kodeksem karnym grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Czołowe zderzenie pociągów w Słowacji. Około 100 osób rannychCzytaj też:

Rośnie popularność „48 Hours Challenge”. Eksperci biją na alarm