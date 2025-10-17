Poważny wypadek na S7. 11 osób rannych, lądował śmigłowiec

Na trasie S7 w miejscowości Szczęsna pod Grójcem w woj. mazowieckim doszło w piątek rano do poważnego wypadku busa przewożącego pracownice jednego z marketów. Samochód zjechał z drogi i przewrócił się na bok, wpadając do przydrożnego rowu.

Jak poinformowała policja, rannych zostało 11 osób – 10 pasażerek i kierowca. Wszystkie osoby zostały przetransportowane do okolicznych szpitali, w tym jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, reszta karetkami.

Do zdarzenia doszło około godziny 8:30 na 412. kilometrze trasy ekspresowej S7, na pasie w kierunku Warszawy. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe: osiem zastępów straży pożarnej, 26 strażaków, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego.

– Podjęte zostały działania, aby wszystkie osoby trafiły do szpitala na dalsze badania. Sytuacja wyglądała dość groźnie — przekazał w rozmowie z RMF FM Karol Kroć z mazowieckiej straży pożarnej.

Tragiczne sceny pod Grójcem. Bus z pracownikami wypadł z drogi

Rzeczniczka grójeckiej policji asp. Agata Sławińska dodała, że kierowca busa był trzeźwy. – Nie wiadomo na razie, jak doszło do wypadku. Ustalane są wszystkie okoliczności zdarzenia – powiedziała funkcjonariuszka cytowana przez TVN Warszawa. Aktualnie policja prowadzi czynności wyjaśniające przyczyny wypadku, w tym analizę toru jazdy i stanu technicznego pojazdu.

Droga S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez drogę krajową nr 50 i ul. Armii Krajowej. W kierunku Krakowa ruch odbywa się bez utrudnień. Jak informują służby, usunięcie pojazdu z rowu oraz przywrócenie normalnego ruchu może potrwać do godziny południowej. Mieszkańcy i kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie oraz stosowanie się do poleceń służb.

