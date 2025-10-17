Śmierć w akademiku w Lublinie. Prokuratura bada przyczyny

W jednym z akademików przy ul. Prusa w Lublinie znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny. Zgłoszenie o tragedii służby otrzymały w środę, 15 października, od jego partnerki, która rano nie mogła go dobudzić. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna położył się spać poprzedniego wieczoru około godziny 22. W pokoju była z nim jego partnerka. Rano, około godziny 11, kobieta próbowała go obudzić, jednak bez skutku. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe stwierdziło zgon 30-latka.

– Służby zawiadomiła partnerka mężczyzny – przekazała w rozmowie z „Wirtualną Polską” młodsza aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jak dodała, ciało zostało zabezpieczone do sekcji, a w pokoju znaleziono substancje przypominające środki odurzające. – Oddano je do analizy – poinformowała policjantka.

Prokruatura dementuje doniesienia o narkotykach. „N ieuprawnione ”

Oględziny miejsca przeprowadzono pod nadzorem prokuratora. Jak przekazała „Esce” prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, śledczy badają kilka możliwych scenariuszy. – To 30-letni mężczyzna, który poniósł śmierć w nie do końca ustalonych okolicznościach. Z uwagi na jego wiek śmierć nie mogła mieć charakteru naturalnego – wyjaśniła.

Sekcja zwłok została zaplanowana jeszcze na piątek, 17 października. Wstępne ustalenia mają wskazać, czy na ciele zmarłego znajdowały się jakiekolwiek obrażenia lub ślady świadczące o udziale osób trzecich. Na ten moment śledczy wstępnie wykluczają taki wątek, ale czekają na wyniki badań toksykologicznych.

Prokuratura zastrzega, że doniesienia o znalezieniu narkotyków nie zostały potwierdzone. Jak podkreślono, przy mężczyźnie znaleziono jedynie niewielką liczbę tabletek, co może wskazywać, że były to zwykłe leki, które zażywał na co dzień. – Mówienie, że to narkotyki, jest w tej chwili nieuprawnione – zaznaczyła prok. Dębiec w rozmowie z „Onetem”.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ. Zabezpieczone dowody, sekcja i wyniki analiz toksykologicznych mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci mężczyzny.

