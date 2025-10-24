Duże zmiany w życiu Karola Nawrockiego. Jego rodzina opuszcza Belweder

Rodzinę Karola Nawrockiego w krótkim czasie spotkały aż dwie przeprowadzki. Najpierw czasowo zamieszkała ona w Belwederze, a teraz przenosi się do Pałacu Prezydenckiego. Dziennikarze „Faktu” dowiedzieli się, że było to spowodowane remontem na Krakowskim Przedmieściu, który właśnie dobiegł końca.

Przeprowadzka rodziny Karola Nawrockiego

Otoczenie prezydenta ujawniło, że przeprowadzka może zacząć się jeszcze w październiku, a najpóźniej zakończy się w listopadzie. Całość ma zająć od 2 do trzech tygodni. Na Nawrockich czeka 200-metrowy apartament, który został poddany generalnemu remontowi.

„Fakt” twierdzi, że po zmianach wnętrze jest proste i minimalistyczne. „Prezydent miał nie chcieć złotych klamek i przepychu” -czytamy. Rodzina prezydenta będzie miała do dyspozycji oprócz sypialni także kuchnię, jadalnię i gabinet.

Znajdujący się na piętrze apartament to oczywiście tylko część Pałacu Prezydenckiego. W licznych pomieszczeniach kryje się na przykład spora biblioteka czy duże sale na potrzeby różnych uroczystości. Nawrockim w codziennym życiu towarzyszyć ma obsługa, ochrona oraz prywatny lekarz.

Karol Nawrocki w oknie Belwederu

8 sierpnia przed Belwederem, gdzie zdążył już zamieszkać nowy prezydent, zgromadziła się grupa jego zwolenników z biało-czerwonymi flagami. Kamery Polsat News zarejestrowały Karola Nawrockiego w oknie budynku. Pojawił się w nieformalnym stroju, w koszulce bez rękawów. Prezydent mówił do zgromadzonych, ale ze względu na odległość nie było go dobrze słychać.

– Będę wychodził za pół godziny – krzyknął w pewnym momencie, po czym pomachał do zgromadzonych. Po upływie kilkunastu minut Karol Nawrocki, ubrany w garnitur, pojawił się przed bramą Belwederu. Porozmawiał ze swoimi zwolennikami, a jeden z mężczyzn, który przyjechał z rodziną ze Świnoujścia, otrzymał od prezydenta książkę.

