Polscy wędkarze z rekordem świata! Ujawnili kulisy złowienia gigantycznego suma

Krzysztof Pyra i Adrian Gontarz, dwaj wędkarze z Polskiej Akademii Wędkarstwa, wyciągnęli z Zalewu Rybnickiego suma o gigantycznych rozmiarach. Ryba miała 292 cm długości i chociaż nie została zważona, szacuje się, że jej waga mogła przekraczać nawet 130 kg.

Wędkarze złowili suma-giganta. Pobili rekord Polski i świata!

Dzięki temu gigantycznemu sumowi wędkarze ustanowili nie tylko nowy rekord Polski, ale także Europy i świata – podaje portal se.pl. Walka z rybą trwała dwie i pół godziny, a suma udało się złowić dzięki wędkarskiemu doświadczeniu dwóch mężczyzn, ich sile fizycznej, ale także po prostu szczęściu.

– Kiedy dowiedzieliśmy się o zawodach pod Rybnikiem, długo się nie zastanawialiśmy. Zalew Rybnicki to nie lada gratka dla wędkarzy, zwłaszcza że na co dzień nie wolno tam wędkować z łodzi – opowiadają wędkarze w rozmowie z se.pl. Mężczyznom marzyło się złowienie dużego suma. Dzień wcześniej ich znajomy złapał prawie dwumetrowy okaz. – Chcieliśmy także złowić fajną rybę. No i się udało – relacjonują.

Wędkarze o kulisach złowienia suma. „Grzechem byłoby inne rozwiązanie”

Po złowieniu sum został wypuszczony na wolność. – Jak najszybciej wypuściliśmy go do wody. Grzechem byłoby inne rozwiązanie, to przecież żyjący pomnik natury, żyje już jakieś 60-70 lat... – mówią wędkarze. – Niech dalej będzie legendą tych wód i marzeniem wędkarzy – dodają.

Zarówno Krzysztof Pyra, jak i Adrian Gontarz wędkują od kilkudziesięciu lat. Jak zaznaczają, ta pasja daje im szansę oderwania się od codzienności, a także stanowi lekcję pokory i cierpliwości. – Wędkarstwo pozwala na życie marzeniami, a co jest ważniejsze – komentuje Pyra. – Zwłaszcza, kiedy marzenia się spełniają! – dodaje Gontarz.

