Niesiołowskiemu puściły nerwy. Tak nazwał reportera TV Republika. Padł wulgaryzm

Telewizja Republika na portalu X (dawnym Twitterze – red.) opublikowała nagranie, na którym reporter stacji zadaje pytania Stefanowi Niesiołowskiemu. Polityk nie chciał jednak z nim rozmawiać i wielokrotnie powtarzał, żeby odszedł. – Z pachołkami Putina nie rozmawiam – stwierdził Stefan Niesiołowski.

Tak Niesiołowski nazwał reportera Telewizji Republika. „Pisowska kur**”

– Ale to Donald Tusk ściskał się na molo z Władimirem Putinem. Nie pamięta pan tego? – pytał reporter. – Odejdź pachołku Putina – powiedział polityk, a później powtórzył ten zwrot podniesionym głosem. – Pan ciśnienia nie wytrzymuje, co się dzieje? – zapytał reporter Telewizji Republika.

W czasie trwającego ok. 1,5 minuty nagrania Stefan Niesiołowski jeszcze kilkakrotnie powtarzał, żeby reporter odszedł i nazywał go „pachołkiem Putina”. – Pan chyba zapomniał, kto dokonywał resetu z Federacją Rosyjską – rzucił reporter. W pewnym momencie zirytowany polityk nazwał go „pisowską kur**”. – Piękne świadectwo pan sobie wystawia – odpowiedział reporter. Na tym nagranie się kończy. Do chwili publikacji tego tekstu materiał wideo uzyskał blisko 40 tys. odsłon.

Wulgarna odzywka Niesiołowskiego. Tak się tłumaczy

O komentarz w tej sprawie „Fakt” zwrócił się do Stefana Niesiołowskiego. Polityk ocenił, że „Telewizja Republika to stacja popierająca Putina i niszcząca Polskę”, a sam reporter „atakował i pluł na Tuska”.

– Ja mówiłem mu, żeby odszedł, powtarzałem to samo. To było po konwencji Platformy w Warszawie. Podszedł do mnie, chyba ze 100 metrów szedł za mną i cały czas: a przecież Tusk z Putinem, a przecież reset, a przecież Tusk. Mówiłem: „odejdź stąd, pachołku Putina”, a on dalej – relacjonował Stefan Niesiołowski.

