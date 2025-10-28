PiS nie porwał Polaków najnowszą propozycją. Miażdżące wyniki sondażu

Prezes Instytutu Sobieskiego i doradca społeczny prezydenta RP Leszek Skiba podczas Konwencji Programowej PiS w panelu poświęconym polityce mieszkaniowej przywołał propozycję Bartosza Marczuka. Ekspert Instytutu Sowińskiego zaproponował bowiem pochylenie się nad stworzeniem bonu mieszkaniowego, który miałby odpowiadać na sytuację demograficzną. Założenie polega na tym, że jeżeli ktoś ma więcej dzieci, np. trójkę, może dostać bon o równowartości 100 000 zł.

Skiba zaznaczył, że to „psychologiczny argument polegający na tym, że jeżeli para zastanawia się, czy mieć trzecie dziecko, czy nie mieć, no to 100 000 zł rzeczywiście czasami może być istotnym argumentem, które ostatecznie przesądzi, że to dziecko zostanie urodzone”. – Nie chodzi o to, żeby te pieniądze wydać na konsumpcję, tylko przeznaczyć właśnie na remont mieszkania, na to, aby dopłacić do kupna albo do zamiany – wyjaśnił doradca społeczny Karola Nawrockiego.

Bon 100 tys. zł na trzecie dziecko. Polacy w sondażu ocenili propozycję PiS

WP zapytała Polaków, co sądzą o takiej propozycji. Łącznie 16,3 proc. badanych uznało, że pomysł przekonałby ich do powiększenia rodziny o trzecie dziecko. Przeciwne zdanie w tej kwestii ma w sondażu w sumie 64,4 proc. ankietowanych. 14,3 proc. respondentów wybrało z kolei opcję „nie wiem, trudno powiedzieć”. Co ciekawe na pomysł podobnie reagują zarówno wyborcy koalicji rządzącej jak i opozycji.

Wśród osób głosujących na PiS i Konfederację jest jednak więcej osób niezdecydowanych. Najwięcej entuzjazmu propozycja wywołała wśród wyborców innych partii. Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono od 24 do 26 września 2025 r. metodami wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na próbie tysiąca osób.

