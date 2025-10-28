Pożar zniszczył kultowe miejsce na mapie Polski. Apel o pomoc

W nocy z piątku na 24 na 25 października w Korycinach w powiecie siemiatyckim na Podlasiu doszło do tragicznego pożaru. Ogień strawił budynek magazynowy, który był połączony z częścią mieszkalną.

Znajdował się on pobliżu Podlaskiego Ogrodu Botanicznego i Ziołowego Zakątka. Płomienie zniszczyły magazyny należące do firmy Dary Natury, a w wyniku pożaru spłonął również samochód zaparkowany w pobliżu.

Dary Natury to jedna z najbardziej znanych firm działających od lat 90. w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności.

Dary Natury zniszczone przez pożar

Do akcji gaśniczej zadysponowano 15 zastępów straży pożarnej. Gdy pierwsze jednostki przybyły na miejsce, obiekt był całkowicie zajęty przez pożar. W środku przebywały dwie osoby, które samodzielnie się ewakuowały. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Działania strażaków trwały przez kilka godzin. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policja będą ustalać dokładne przyczyny pojawienia się ognia.

Pożar w Ziołowym Zakątku. Właściciele liczą straty

Tymczasem właściciele zaczęli już liczenie strat. Do sieci trafiło poruszające nagranie. – Drodzy przyjaciele. W piątek dotknęła nas tragedia. Spłonął budynek produkcyjny i magazynowy. To wydarzenie było w firmie Dary Natury. Spłonęły nam urządzenia, które służyły do mielenia, ale również zapasy surowców: głównie chodzi o przyprawy i wybory gotowe w postaci herbatek – powiedział przedstawiciel Darów Natury.

W dalszej części nagrania właściciel podkreślił, że „pożar wybuchł w nocy, dlatego na szczęście nikt w firmie nie pracował i nikomu nic się nie stało”. Zapowiedział, że w związku z pożarem żaden z pracowników nie straci pracy.

Pożar zniszczył Dary Natury. Poruszający apel o pomoc

Przy okazji przedstawiciele Darów Natury zaapelowali do klientów i partnerów biznesowych o pomoc. – Pomimo strat firma normalnie funkcjonuje, mogą jedynie wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień. Nie organizujemy zbiórek, ale jeśli chcą państwo pomóc to prosimy o niezrywanie kontaktów handlowych a wręcz zwiększenie zamówień, tak można nam pomóc – mówi właściciel.

„Jeśli chcecie nas wesprzeć sięgajcie po nasze produkty. Zarówno w naszym sklepie internetowym, jak i w sklepach partnerskich, które oferują produkty Darów Natury. To dla nas realna pomoc w tym trudnym okresie” – dodali przedstawiciele Darów Natury we wpisie w mediach społecznościowych.

