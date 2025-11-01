Uwaga kierowcy. Częstsze kontrole policji na polskich drogach

1 listopada obchodzony jest szczególna data – Dzień Wszystkich Świętych. W tym okresie panuje wzmożony ruch na drogach związany z przemieszczeniem się Polaków na groby bliskich. W związku z tym na drogach pojawi się więcej patroli, co przełoży się jednocześnie na częstsze kontrole. W ramach akcji „Znicz” funkcjonariusze będą również sprawdzać trzeźwość kierowców oraz czy osoby za kółkiem będą znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Policja apeluje do wszystkich zmotoryzowanych, aby pamiętali o kilku podstawowych zasadach. Należy pamiętać m.in. o tym, aby jechać ostrożnie i z rozwagą, ponieważ pośpiech, nerwy i brawura są najczęstszą przyczyną wypadków. Kolejna sprawa to dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Jesienna aura, mgła, deszcz i wcześnie zapadający zmrok pogarszają widoczność.

Akcja „Znicz” 2025. Policja apeluje do kierowców i pieszych

Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie cmentarzy, gdzie panuje zwiększony ruch pieszych i pojazdów. W przypadku obecności policjantów lub służb porządkowych należy stosować się do ich poleceń. Mogą zostać wprowadzone czasowe zmiany organizacji ruchu. Jeśli chodzi o parkowanie, należy pamiętać, aby nie stawać w niedozwolonych miejscach oraz nie blokować przejazdów. Alternatywą jest możliwość skorzystania z komunikacji miejskiej, o ile to możliwe.

W przypadku pieszych należy upewnić się, że przechodzi się tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Warto także upewnić się, że kierowca jest w stanie nas zauważyć oraz ma czas na reakcję. Ułatwieniem w tej kwestii mogą być elementy odblaskowe, które przydają się nawet w terenie zabudowanym. Nie należy wchodzić na jezdnię zza przeszkody lub z między stojących samochodów. Trzeba też unikać korzystania z telefonu lub słuchawek podczas przechodzenia przez ulice.

Czytaj też:

Czy sklepy będą otwarte 1 i 2 listopada? Trudny weekend dla klientówCzytaj też:

Papież Franciszek, Strzembosz, Kołaczkowska. Rok 2025 przyniósł lawinę pożegnań