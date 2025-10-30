Nawet 500 zł mandatu. Uważaj, co stawiasz na grobie

Coraz więcej osób stawia na samodzielne przygotowanie stroików, które stawiają potem na grobach swoich bliskich. Warto jednak pamiętać, by używane do tego materiały pochodziły z legalnych źródeł.

Wszystkich Świętych. Nawet 500 zł mandatu za stroik

Każdego roku w lasach oraz na pobliskich drogach prowadzone są kontrole, które mają zapobiec nielegalnemu pozyskiwaniu gałązek drzew iglastych, wykorzystywanych do tworzenia ozdób i kompozycji nagrobnych.

Pod koniec października i na początku listopada Straż Leśna wraz z innymi służbami mundurowymi prowadzą ogólnopolską akcję „Stroisz”, która potrwa do 2 listopada. Jej głównym celem jest ochrona młodych drzew przed zniszczeniem, ponieważ co roku z lasów znika ogromna ilość gałązek jodły i świerka. Ich kradzież powoduje poważne szkody – nierzadko całe fragmenty młodników wymagają późniejszego odnowienia.

Mundurowi wykorzystują nowoczesne technologie – kamery, fotopułapki i drony. W działania włączają się również policja i inne służby, które oprócz walki z kradzieżą gałęzi przeciwdziałają także kłusownictwu, zaśmiecaniu lasów i nielegalnym rajdom pojazdów terenowych.

Wszystkich Świętych. Pilny apel ws. stroików

W wyniku kontroli każdego roku służby wystawiają około 500 mandatów za nielegalny handel stroiszem. Mandaty mogą sięgać 500 zł, a w poważniejszych przypadkach sprawa trafia do sądu – tam kara może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Leśnicy apelują, by do wykonywania stroików i wieńców wykorzystywać stroisz pochodzący wyłącznie z legalnych źródeł – np. z plantacji lub z zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez Lasy Państwowe (takich jak trzebieże czy czyszczenia). Sprzedawcy legalnego stroiszu posiadają dokumenty potwierdzające jego pochodzenie.

Nielegalne zbieranie gałązek, zwłaszcza jodłowych, prowadzi do niszczenia młodych drzew – złodzieje często ogołacają je niemal całkowicie z pędów, co powoduje ich obumieranie. Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, do pozyskania jednego metra przestrzennego stroiszu (czyli ok. 600–1000 gałązek) złodzieje potrafią zniszczyć nawet kilkanaście arów młodego lasu.

Czytaj też:

Tyle kosztują znicze w 2025 r. Dyskonty prześcigają się w promocjachCzytaj też:

Obchody Święta Niepodległości wywołały burzę. Wszystko przez Brauna?