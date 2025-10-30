Halloweenowa impreza w TVP. TV Republika nie zostawiła suchej nitki

TVP organizuje w tym roku w Warszawie Halloween Party, na które zaproszeni zostali przedstawiciele części mediów. Nikogo nie zdziwi chyba, że na wydarzeniu zabraknie dziennikarzy TV Republika. Jeden z nich postanowił skrytykować imprezę i przypomnieć narrację poprzedniej opozycji.

TV Republika atakuje TVP

„News TV Republika: TVP w likwidacji za wasze pieniądze będzie imprezować w luksusowym klubie nocnym SEN podczas Halloween. Wbijajcie. Zapraszam” – pisał na X Marcin Dobski z Republiki. W następnym komentarzu dodał, że TVP „wypije za dzieci chore na raka”. Odniósł się w ten sposób do sposobu, w jaki PiS atakowano za przeznaczenie miliardów na TVP, zestawiając to z brakiem środków na onkologię dziecięcą. Po dojściu do władzy KO niczego w tej kwestii nie zmieniła.

Telewizja Polska na szpilę ze strony TV Republiki odpowiedziała w oświadczeniu Działu Komunikacji Korporacyjnej. „W związku z pojawiającymi się przekłamaniami na temat »TVP Halloween Party!« informujemy, że jest to impreza dla współpracujących z Telewizją Polską dziennikarzy zewnętrznych mediów, a nie dla pracowników TVP” – czytamy.

Komunikat Telewizji Polskiej

„Na początku 2024 roku Telewizja Polska ponownie otworzyła się na media i konsekwentnie buduje pozytywne relacje z dziennikarzami. To rynkowy standard i absolutne minimum, że firmy wzbudzające tak duże zainteresowanie mediów, jak Telewizja Polska, w ten sposób budują swoje relacje” – podkreślono w komunikacie.

„Mentalność »oblężonej twierdzy«, która dominowała w Telewizji Polskiej w latach 2016-2023 i współpraca tylko z tymi mediami, które są Telewizji Polskiej przychylne, są dla obecnej TVP całkowicie obce” – podsumowano.

