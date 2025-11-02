Strzały w Wielkopolsce. Policja ruszyła w pościg za uzbrojonymi sprawcami

Jak ustaliło Radio RMF FM, w niedzielny wieczór w miejscowości Smogorzewo w powiecie gostyńskim doszło do niebezpiecznego incydentu z użyciem broni palnej.

Policja potwierdziła, że w wyniku zdarzenia są osoby ranne.

Zgłoszenie wpłynęło tuż przed godziną 20:00. Według wstępnych ustaleń, na terenie jednej z prywatnych posesji, gdzie znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji, miało pojawić się kilka nieznanych samochodów. Po krótkim czasie pojazdy zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski, a w pobliskim lesie miały rozlec się strzały z broni palnej.

Auto w rowie, zatrzymani i ranni. Policja bada przebieg zdarzeń

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy. Mundurowi natknęli się na jeden z pojazdów leżący w rowie. Wewnątrz znajdowały się trzy osoby – wszystkie zostały zatrzymane, a dwie z nich odniosły lekkie obrażenia.

– Aktualnie policjanci ustalają przebieg wydarzeń. Trwa obława za pozostałymi samochodami widzianymi wcześniej w Smogorzewie – przekazała reporterowi RMF FM Beniaminowi Kubiakowi-Piłatowi podkomisarz Monika Curyk.

Służby potwierdzają użycie broni

Jak poinformowała młodsza aspirant Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zdarzenie ma charakter kryminalny.

– Mamy interwencję o charakterze kryminalnym na terenie powiatu gostyńskiego. Mamy informację, że użyto broni – potwierdziła policjantka.

Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze, technicy kryminalni oraz policyjni śledczy. Prowadzone są oględziny i przesłuchania świadków.

