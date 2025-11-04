Skandal przed Marszem Polaków. Zawiadomiono prokuraturę ws. plakatu

O zgłoszeniu do prokuratury poinformował we wtorek 4 listopada Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia. Urzędnicy zwrócili uwagę, że nieoficjalny plakat promujący wydarzenie może wypełniać znamiona publicznego propagowanie faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści.

Marsz Polaków we Wrocławiu. Plakatem zajmie się prokuratura?

Na plakacie widnieje mężczyzna ze sztandarem z logiem organizacji White Front Poland. Na dole grafiki widnieje hasło: „Dawaj z nami nacjonalistami!” oraz przekreślone flagi Unii Europejskiej, społeczności LGBT oraz światowego ruchu antyfaszystowskiego.

We wpisie na Facebooku Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia zestawiło ten obraz z wytworem hitlerowskiej propagandy z okresu II wojny światowej. Jasno widać, że polscy nacjonaliści stworzyli swoje dzieło na podobieństwo plakatu Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebbelsa.

Organizatorem Marszu Polaków we Wrocławiu jest Fundacja Polak w Polsce Gospodarzem. Opisywany tutaj plakat zamieszczono na portalu wPrawo.pl pod oficjalnym plakatem promującym marsz.

Nawiązanie? Ekspertka wyklucza łagodną interpretację

Dr Anna Tatar ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej” w rozmowie z „Gazeta Wyborczą” skomentowała, że „nie ma mowy o stylizacji czy nawiązaniu”. – Po prostu młodzieniec z hitlerowskiego plakatu propagandowego został użyty w kontekście marszu, który ma się odbyć we Wrocławiu z okazji Święta Niepodległości. To zatrważające – oceniła. Ekspertka zwróciła też uwagę na tzw. wolfsangel, czyli wilczy hak. Jak tłumaczy to symbol używany przez dywizję SS. Upodobali go sobie współcześni naziści.

Samo hasło „White Front Poland", które stanowi też nazwę jednego z neofaszystowskich ugrupowań, jest jawnie rasistowskie, bo jego tłumaczenie to „Biały front Polska” – mówiła dr Tatar.

facebookCzytaj też:

Kaczyński straszy Niemcami. Wymowna reakcja SikorskiegoCzytaj też:

Ogromna burza po zakazie ws. flagi o Wołyniu. „Nie możemy być patriotami”