Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej przekazała, że dowody wskazują, iż Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw. Z ustaleń śledczych wynika, że były minister sprawiedliwości założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wyprowadzić z Funduszu Sprawiedliwości 150 mln zł.

W związku z tym śledczy złożyli wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiS. Sejm wyraził zgodę zarówno na uchylenie immunitetu, jak i na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Ziobro podał dwa adresy. Niespodziewany krok

Na razie nie wiadomo, kiedy decyzje zostaną wprowadzone w życie, ponieważ były szef resortu sprawiedliwości przebywa na Węgrzech. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że polityk PiS i jego pełnomocnik przekazali śledczym dwa adresy do korespondencji - jeden z nich w Brukseli, gdzie Zbigniew Ziobro mieszka z żoną Patrycją Kotecką, która pracuje w PE jako asystentka m.in. Daniela Obajtka.

Drugi adres znajduje się na Węgrzech – szczegółów nie podano, jednak adwokat zapewnił, że polityk będzie odbierał korespondencję.

Ziobro ma nową propozycję. Tak chce uniknąć aresztu

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, mecenas Bartosz Lewandowski miał zaproponować, aby śledczy przesłuchali polityka PiS na odległość – w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej. W ten sposób były minister sprawiedliwości uniknąłby powrotu do Polski, co wiązałoby się z tymczasowym aresztowaniem.

W takim scenariuszu pytania do polityka zostałyby sporządzone przez polską prokuraturę, jednak byłyby zadawane nie przez polskich śledczych a sąd lub prokuraturę z Belgii lub Węgier. - Minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania – tłumaczył Bartosz Lewandowski.

