Groźny wypadek w sercu miasta. 12 osób rannych, ruch sparaliżowany

W czwartek, tuż przed godziną 13:00, na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w pobliżu alei Adama Mickiewicza, doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego. Dwa tramwaje zderzyły się ze sobą – jeden z pojazdów wjechał w tył drugiego.

Jak wynika ze wstępnych informacji, w chwili kolizji w obu tramwajach mogło znajdować się nawet 120 pasażerów.

12 osób rannych, część trafiła do szpitala

W wyniku zderzenia 12 osób odniosło obrażenia, głównie urazy głowy oraz kończyn dolnych. Na szczęście, jak podkreślają służby ratunkowe, „żaden z pasażerów nie był w stanie zagrożenia życia”.

Jak podali dziennikarze RMF FM, na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję. Część poszkodowanych została przetransportowana do szpitali na dalsze badania, pozostali otrzymali pomoc na miejscu zdarzenia.

Paraliż w centrum Łodzi. Objazdy i utrudnienia

Po wypadku ruch tramwajowy w centrum miasta został całkowicie wstrzymany. Nie kursują tramwaje na ulicy Piotrkowskiej w obu kierunkach. Linie nr 2, 3, 6, 7, 11 i 19 zostały przekierowane na objazdy przez ulicę Żwirki oraz ulicę Kościuszki.

Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość – komunikacja miejska działa z dużymi opóźnieniami, a korki w okolicach miejsca zdarzenia znacznie utrudniają poruszanie się po centrum.

Na miejscu wciąż pracują policjanci i inspektorzy ruchu, którzy zabezpieczają teren i ustalają przyczyny wypadku. Nie jest jeszcze jasne, co dokładnie doprowadziło do zderzenia. Funkcjonariusze apelują do kierowców i pasażerów o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z alternatywnych tras komunikacji miejskiej, dopóki ruch tramwajowy nie zostanie przywrócony.

twitterCzytaj też:

Tortury w centrum miasta. „Próbowali mu odciąć palec”Czytaj też:

W Łódzkiem nie brakuje grzybów. 10 polecanych miejsc