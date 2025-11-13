Granica z Białorusią będzie wzmocniona. Powstanie nowa bariera

Redakcja RMF FM poinformowała o nowym zabezpieczeniu, jakie powstać ma na granicy Polski z Białorusią. Obok dotychczasowego muru powstać ma płot z siatki. Ta dodatkowa bariera ma wesprzeć funkcjonariuszy Straży Granicznej w powstrzymaniu migrantów, którzy pokonają zbudowany w 2022 roku mur.

Nowa bariera na granicy. Siatka obok muru

Siatka ma biec wzdłuż istniejącej na polsko-białoruskiej granicy. Zgodnie z planami ma mieć wysokość 4 metrów. Poza siatką nowa konstrukcja ma być zbudowana z dwóch zwojów kolczastego drutu.

RMF FM poinformowało, że materiały budowlane pojawiły się już w pobliżu granicy. Budową zajmą się żołnierze wojsk inżynieryjnych, a prace ruszyć mają w najbliższych dniach.

Pierwsza bariera zbudowana została w 2022 roku. Prace trwały od 25 stycznia do 30 czerwca. Mur powstał ze stali i ma wysokość 5,5 metra. Wśród zabezpieczeń granicznych znajdują się również kamery, w tym termowizyjne oraz czujniki ruchu. W 2024 roku zaporę wsparto dodatkowymi zabezpieczeniami. Na stalowych słupach o wysokości 5 m znajdują się półmetrowe zwoje drutu kolczastego. Koszt budowy muru wyniósł 1 mld 615 mln zł, a inwestorem był Komendant Główny Straży Granicznej.

Budowa muru wzbudzała wiele kontrowersji. Po jego budowie, w sierpniu 2023 roku Sejm na wniosek Rady Ministrów temat likwidacji bariery umieścił w jednym z czterech pytań referendalnych.

Spadek prób przekroczenia granicy. Prawie półtora tysiąca osób ujętych w 2025

Straż Graniczna na bieżąco informuje o incydentach na polsko-białoruskiej granicy. W 2025 roku, do 11 listopada funkcjonariusze pojmali 1 tys. 428 osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę Polski z Białorusią. RMF FM porównało te dane do ubiegłorocznych. W tym samym okresie służby graniczne ujęły ponad 5 tys. osób.

