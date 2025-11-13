MEN opublikowało ważne dane. Wielu na nie czekało

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot wprowadzony od szkół od roku szkolnego 2025/2026. Jego dodanie do podstawy programowej wzbudziło wiele kontrowersji. Episkopat oraz prawicowi politycy apelowali do rodziców, aby wypisywali dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej. Program nowego przedmiotu obejmuje zdrowie fizyczne i psychiczne, porusza tematy seksualności, społeczne oraz środowiskowe.

Edukacja zdrowotna. MEN przedstawiło dane

Ministerstwo edukacji zbierało ze szkół dane dotyczące decyzji rodziców oraz dorosłych uczniów. Resort opublikował właśnie szczegółowe dane, z których wynika, że edukacja zdrowotna nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem obowiązkowym – czas na podjęcie decyzji o uczestnictwie minął 25 września. Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie opublikowało dane statystyczne dotyczące uczestnictwa w lekcjach. Na zajęcia uczestniczy prawie 921 tys. uczniów, co stanowi około 30 proc. uprawnionych.

Resort przedstawił również dane z podziałem na szkoły. Najwyższy procent uczestnictwa odnotowano w szkołach podstawowych – w zajęciach edukacji zdrowotnej bierze udział 40,36 proc. uprawnionych dzieci. W szkołach ponadpodstawowych odnotowano znacznie niższe wyniki. Na edukację zdrowotną chodzi 18,33 proc. uczniów szkół artystycznych oraz 14,4 proc. uczniów ze szkół branżowych I stopnia. najgorsze wyniki zanotowano w liceach – 10,08 proc. oraz technikach – 7,78 proc.

Podkarpackie liderem rezygnacji

MEN przedstawiło również dane z podziałem na województwa. Najniższy odsetek uczestnictwa w edukacji zdrowotnej odnotowano dla województwa podkarpackiego – 17,19 proc.

Szczegółowe dane dla poszczególnych województw są następujące:

Dolnośląskie – 29,90 proc.

Kujawsko-Pomorskie – 37,26 proc.

Lubelskie – 21,72 proc.

Lubuskie – 38,31 proc.

Łódzkie – 32,66 proc.

Małopolskie – 22,27 proc.

Mazowieckie – 25,80 proc.

Opolskie – 32,30 proc.

Podkarpackie – 17,19 proc.

Podlaskie – 21,53 proc.

Pomorskie – 29,51 proc.

Śląskie – 31,70 proc.

Świętokrzyskie – 28,54 proc.

Warmińsko-Mazurskie – 32,00 proc.

Wielkopolskie – 138,59 proc.

Zachodniopomorskie – 34,60 proc.

