Zaginął znany duchowny. Siostra przekazała ważną informację

„Z przykrością informujemy, że zaginął ks. Marek Wodawski OFMConv., kapłan posługujący w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Ostatni raz był widziany 7 listopada 2025 roku. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z policją, dzwoniąc pod numer telefonu (47) 723-76-55, lub 112” – poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Dawid Sychowski.

Ksiądz w parafii w Aninie jest rezydentem i opiekuje się Kołem Żywego Różańca. W 2023 r. został odznaczony przez ministra nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej. W poniedziałek szczegóły ujawniła policja. Poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z KRP Warszawa VII. Duchowny w dniu zaginięcia około godziny 19.30 wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej i do tej pory nie powrócił oraz nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich.

Warszawa. Zaginął ks. Marek Wodawski. Kolejna doba poszukiwań 44-latka

44-latek ma 175 centymetrów wzrostu, normalną budowę ciała, włosy ciemne krótkie, a jeśli chodzi o aparycję, może wyglądać na delikatnie starszego, niż jest w rzeczywistości. W chwili zaginięcia ks. Marek Wodawski był ubrany w czerwoną bluzę oraz spodnie jeansowe niebieskie. Policja poprosiła wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny prezentowanego na zdjęciu o natychmiastowy kontakt.

Numer komendy przy ulicy Grenadierów podany wyżej przez Kurię jest czynny całodobowo. Można również dzwonić pod nr tel. (47) 723-76-30, w godz. 8.00 – 16.00 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]. Pomocna może okazać się każda, nawet najdrobniejsza wskazówka. Siostra duchownego podała, że może poruszać się Skodą Fabią WPI 40909 koloru jasno piaskowego.

