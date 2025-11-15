Stanowski odniósł się do głośnej afery. Tak odpowiedział na zarzuty

Krzysztof Stanowski oraz jego Kanał Zero szeroko informowali w mediach społecznościowych o nawiązaniu współpracy z Uncensor VPN. Sprawa wywołała niemałą burzę. Internauci zwrócili uwagę m.in. na podejrzane miejsce rejestracji spółki.

Przypomniano także, że szef serwisu wraz ze swoim wspólnikiem zostali w 2023 roku zatrzymani przez policję. Jak się okazało, za Uncensor VPN stoi ta sama osoba, która była odpowiedzialna za platformę kryptowalut Coincher, na którą resort finansów nałożył 60 tys. zł kary na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Krzysztof Stanowski o aferze Uncensor VPN. Nowe fakty

Krzysztof Stanowski w najnowszym nagraniu stwierdził, że „chociaż reklamy firmy z VPN zostały opublikowane także w innych mediach, to tylko na Kanał Zero spadła fala krytyki”.

„Zareklamowaliśmy działający legalnie VPN i tyle. Czy jego właściciel był kiedykolwiek za coś skazany? Nie. Czy trwa jakiś jego proces? Nie, przynajmniej nic o tym nie wiem. Czy podróżuje po świecie, bo ma swój własny paszport w ręku i może to robić? Tak. Zakazano mu wyjeżdżać z Polski? No skoro nie jest w Polsce, to nie, nie zakazano mu” – wyliczał prezenter.

W dalszej części nagrania szef Kanału Zero dodał, że „być może kiedyś faktycznie okaże się jakimś przestępcą i będzie siedział lub się ukrywał, zanim go zgarną”. „On twierdzi, że został brutalnie pomówiony i że będzie walczył o swoje dobre imię. To jest jego walka, nie moja” – dodał.

Krzysztof Stanowski przypomniał, że „zawiesił współpracę, ponieważ nie jest mu potrzebne tłumaczenie się nie ze swoich spraw”. „Po prostu wszyscy, trzy wiadomo co, w bok od Kanału Zero” – apelował.

Wcześniej Krzysztof Stanowski podkreślał, że „usługa oferowana przez firmę była na odpowiednim poziomie i jest technologicznie zweryfikowana”. Zastrzegał jednak, że „przeszkadzają mu doniesienia o przeszłości twórcy Uncensor VPN”.

Giertych kontra Stanowski. Poszło o Uncensor VPN

Tymczasem Roman Giertych nie składa broni. Polityk KO postanowił skierować interpelację do ministra sprawiedliwości, w której domaga się informacji na temat stanu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Postępowanie dotyczy Jakuba K. oraz Konrada P. i toczy się w. nielegalnego rozpowszechniania cudzych utworów oraz czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Mecenas chciałby również uzyskać od Waldemara Żurka informacje w sprawie sponsorowania Kanału Zero przez portal UncensorVPN, którego właścicielem ma być Jakub K.

