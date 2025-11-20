Zderzenie tramwajów we Wrocławiu. Centrum było sparaliżowane

W czwartek doszło do paraliżu ruchu drogowego we Wrocławiu. Przyczyną było czołowe zderzenie dwóch tramwajów.

Czołowe zderzenie tramwajów. Prawdopodobną przyczyną awaria zwrotnicy

Do wypadku doszło po godzinie 14, w centrum Wrocławia – na placu Jana Pawła II. To właśnie tam zderzyły się dwa tramwaje linii 15 jadące w przeciwnych kierunkach.

– Przyczyną najprawdopodobniej była awaria przycisku zmiany zwrotnicy. Doszło do czołowego zderzenia. Nie ma osób poszkodowanych – wypowiedziała się dla Interii aspirant sztabowy Anna Nicer z policji we Wrocławiu.

Wcześniejsze doniesienia mówiły o dwóch rannych osobach. Taką informację przekazała wrocławska straż pożarna, informując o wezwaniu na miejsce zespołów ratownictwa medycznego.

Ruch drogowy w centrum Wrocławia został sparaliżowany. Zderzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.

– Na miejscu pracowało sześć zastępów, ale nasze działania, które polegały na zabezpieczeniu miejsca, zostały już zakończone – po kilku godzinach poinformował Interię kpt. Damian Górka, oficer prasowy KM PSP we Wrocławiu.

– Tramwaje miały się wyminąć na placu Jana Pawła II, jednak jeden z nich niespodziewanie skręcił i w efekcie zderzyły się na środku skrzyżowania. Przyczyny, dla których tak się stało, zbada komisja wypadkowa MPK – przekazał w rozmowie z wroclaw.pl Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK.

Około godziny 16 rzecznik wrocławskiego MPK poinformował, o przywróceniu ruchu tramwajów.

Zderzenie autobusu z tramwajem w maju. 13 osób poszkodowanych

To nie pierwszy zdarzenie drogowe z udziałem tramwaju we Wrocławiu. Przed kilkoma miesiącami, 6 maja, doszło do zderzenia autobusu z tramwajem. W wyniku wypadku obrażenia odniosło 13 osób. Majowy wypadek również miał miejsce około godziny 14. Doszło do niego na skrzyżowaniu ulicy Różyckiego z ulicą Kochanowskiego.

