Śnieg sparaliżował Podkarpacie. Cztery tys. osób bez prądu, interwencje strażaków

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie poinformował o ponad 120 interwencjach strażaków w związku z intensywnymi opadami śniegu. Najwięcej było ich na południu regionu, w powiatach: krośnieńskim, leskim, brzozowskim i jasielskim. Zebrane dane są z piątku z godz. 20.

Interwencje strażaków na Podkarpaciu w związku z pogodą. Ludzie bez prądu

Mariusz Dzioba wyjaśniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że działania polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych drzew, gałęzi leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Pozbawionych prądu jest cztery tysiące osób. Sytuacja jest dynamiczna. Problem dotyczy głównie mieszkańców południowej części województwa.

Służby pracują nad usunięciem awarii. Trudne warunki były na drogach krajowych i wojewódzki w regionie, ale były one przejezdne. Problem chwilowo nastąpił na drodze numer 986 w Szufnarowej, gdzie ciężarówki nie mogły wjechać pod górą i zablokowały tymczasowo trasę.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm

W powiatach bieszczadzkim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim i w Krośnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano je do soboty do godz. 20. Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 35 cm, w górach od 35 cm do 50 cm.

Z kolei w powiatach brzozowskim, jarosławskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, przemyskim, przeworskim, rzeszowskim, strzyżowskim oraz w Rzeszowie i Przemyślu alerty mają pierwszy stopień. Są one ważne do soboty do godz. 15. Przyrost pokrywy śnieżnej szacuje się na 20 – 30 cm.

