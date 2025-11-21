Alerty IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. W sieci mnóstwo zdjęć, gdzie zrobiło się biało

Trwają alerty IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują w powiatach bieszczadzkim, jasielskim, Krośnie, krośnieńskim, leskim, sanockim na Podkarpaciu oraz w pow.: gorlickim i tatrzańskim w Małopolsce. Do tych odbiorców wysłane zostały również alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie zmienił się przebieg i czas trwania ostrzeżeń.

Jeśli chodzi o żółte alerty, będą one obowiązywać w pozostałej części woj. podkarpackiego; w pow.: wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, limanowskim, bocheńskim, myślenickim i wielickim w woj. małopolskim oraz w pow. hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim na Lubelszczyźnie. W tym wypadku przebieg będzie podobny, co wcześniej.

Pogoda daje się kierowcom we znaki. Na południu Polski spadł śnieg, IMGW ostrzega

Dla woj. lubelskiego ostrzeżenia będą ważne od godz. 9 do 21 w piątek. Tam, gdzie alerty już obowiązują, zrobiło się biało. RMF FM podaje, że od godz. wczesnoporannych sypie na Podhalu. Biały puch spadł na drogach w rejonie Zakopanego i Nowego Targu. Kierowcy skarżą się na trudne warunki w rejonie Rdzawki, gdzie utknęły cztery tiry. Podobne problemy były na DK7 w rejonie Chyżnego i Orawce. Śnieg spadł również w Limanowej, zabieliło się także w okolicach Koszalina i Szczecinka.

Podobnie sytuacja wygląda w okolicach Słupska i Gdańska, gdzie alerty IMGW nie obowiązują. Nagrania pojawiły się także w mediach społecznościowych. Profil Sieć Obserwatorów Burz podzielił się filmem od internauty z Muszyny w Beskidach, w Nowym Targu i z Piątkowa na Podkarpaciu. Z kolei konto meteoprognoza.pl dzięki obserwującym pokazało, jak wygląda sytuacja w Łapczycy, Krupówkach, Krakowie czy właśnie na Zakopiance.

