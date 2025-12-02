Ten przedmiot będzie obowiązkowy w polskich szkołach? Wiceszefowa MEN zabrała głos

Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w połowie listopada zapowiadała ewaluację przedmiotu szkolnego edukacja zdrowotna. W związku z tą kwestią dziennikarz WP zapytał wiceminister Katarzynę Lubnauer o efekty owej oceny oraz ewentualne wprowadzenie obowiązku uczęszczania na przedmiot.

Katarzyna Lubnauer o edukacji zdrowotnej

– Edukacja zdrowotna ma bardzo pozytywną opinię – dotyczącą podstawy programowej – właściwie wszystkich nauczycieli. Powiem więcej – Polacy wykazali bardzo jednoznacznie, że 61 proc. Polaków uważa, że to była dobra decyzja, o wprowadzeniu edukacji zdrowotnej. Tylko 31 proc. uważa inaczej – zaczęła wiceminister Lubnauer.

– Po prostu frekwencja dotycząca wszystkich przedmiotów nieobowiązkowych niestety pokazuje tendencję dotyczącą zmniejszania się – dodawała dalej. – Nie ukrywaliśmy od początku, że powinien być obowiązkowy, ponieważ on buduje odporność. Edukacja zdrowotna buduje odporność właściwie we wszystkich tych obszarach, które są ważne z punktu widzenia rodziców – podkreślała.

– To jest zarówno kwestia używek, zdrowego odżywiania się, cyberbezpieczeństwa. Często rodzice w ogóle nie zdają sobie sprawy, jakie są zagrożenia wynikające z internetu. Bardzo wiele mówimy w tej chwili o smartfonach, o użyciu w szkole smartfonów – wymieniała.

– Uczniowie korzystają 4,5 godziny dziennie średnio z internetu, z czego pół godziny w szkole i 4 godziny w domu. Więc rozmawianie o tym, co ich może spotkać w tym internecie, jakie zagrożenia, jakie są cyberprzestępstwa, które im grożą, jest też ważnym elementem rozmowy – zaznaczała Lubnauer.

Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa?

– Tak jak obserwujemy, jak to się działo dla wychowania do życia w rodzinie, gdzie spadała frekwencja z 50 proc. w roku 2019/2020 do 33 proc. w ostatnim roku, czyli 2024/2025 jednoznacznie pokazuje, że kwestia obowiązkowości jest kluczowa – podkreślała wiceminister.

– Nie mamy żadnej wątpliwości – i takie było zdanie ministerstwa, że ona powinna być obowiązkowa – stwierdzała. Dopytywana przez dziennikarza, czy w takim razie będzie obowiązkowa, odpowiedziała, że nie ma decyzji w tej sprawie. – Nie ma żadnej decyzji – powtórzyła.

