Nagranie z papieżem obiegło sieć. „Po raz pierwszy przemówił po polsku”

W czwartek (25 grudnia), pod Bazyliką Św. Piotra w Watykanie, zebrał się okazały tłum – co zdarza się zawsze przy okazji obchodów Narodzenia Pańskiego.

Głowa Kościoła udzieliła zebranym specjalnego błogosławieństwa – to wyjątkowy moment, do którego dochodzi właściwie tylko dwa razy w roku: w Boże Narodzenie i Wielkanoc (która, w czym zgodni są teolodzy, jest najważniejszym świętem katolickim, wbrew powszechnej opinii). Wyjątkiem jest zakończenia konklawe, wtedy wierni również mogą dostąpić tego zaszczytu.

Leon XIV zwrócił się do ludu z ważnym przekazem – podkreślił, że ten „kto nie kocha”, ten „nie zbawia się – jest zgubiony”. – Kto zaś nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi – wskazał, cytowany przez portal Vatican News.

Bożonarodzeniowe orędzie Papieża Leona XIV

– Gdybyśmy wszyscy, na każdym poziomie, zamiast oskarżać innych, najpierw uznali swoje winy i prosili Boga o przebaczenie, a jednocześnie postawili się w sytuacji tych, którzy cierpią, okazali solidarność tym, którzy są słabsi i uciskani, wówczas świat zmieniłby się – uważa Ojciec Święty.

Zdaniem suwerena Państwa Watykańskiego „bez serca wolnego od grzechu – serca, które otrzymało przebaczenie, nie da się być mężczyzną lub kobietą pełną pokoju”, nie można stać się „budowniczymi pokoju”. Jednak, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, każdy jest w stanie „i musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by oddalić nienawiść, przemoc i antagonizmy [spory – red.], a praktykować dialog, pokój czy pojednanie”. Leon XIV zachęcił katolików, by z okazji Bożego Narodzenia „otworzyli serca na braci i siostry, którzy znajdują się w potrzebie i cierpią”.

Padły słowa po polsku. „Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia”

W tym momencie wierni zostali pobłogosławieni. Papież złożył też życzenia świąteczne w wyjątkowym stylu, bo zrobił to w 10 językach. – Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia – padło, a operator kamery skierował obiektyw na naszych rodaków, którzy stali na słynnym placu, trzymając biało-czerwony szalik. Poniżej znajduje się nagranie, które na X udostępnione zostało przez watykańską rozgłośnię.

„Po raz pierwszy przemówił po polsku” – podaje Vatican News.

twitterCzytaj też:

Kościół w Lublinie płonął przez całe przedpołudnie. Czy uda się uratować ołtarz?Czytaj też:

„Prezent od natury”. To nie Wodne Renifery odwiedziły Polskę, ekspertka zabrała głos