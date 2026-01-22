Eksperymentalna prognoza pogody dla Polski. Obejmuje też Wielkanoc

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową na kolejne cztery miesiące. „W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020” – czytamy.

„Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie »poniżej normy«, 10 środkowych »w normie«, a 10 najwyższych »powyżej normy«” – podano dalej.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Sięga dalej niż Wielkanoc

Z długoterminowej prognozy wynika, że w lutym 2026 r. w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. A w przypadku sumy opadów – tylko na Wybrzeżu możliwe jest przekroczenie normy.

W marcu zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Zaś w kwietniu, a w 2026 r. to właśnie w tym miesiącu przypada Wielkanoc, oba te czynniki mają być powyżej normy.

Meteorolodzy odsłaniają karty. Jest poważne „ale”

„Na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 (...). Na północnym wschodzie, od Mazowsza i Kujaw, możliwa temperatura powyżej normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej” – taką prognozę przekazał IMGW w odniesieniu do maja.

Warto też pamiętać, że długoterminowe prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

