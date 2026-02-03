Szpieg w MON. Służby za czasów PiS zignorowały zagrożenie?

Szpiegiem okazał się być cywilny pracownik Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. Podejrzany miał otrzymać pozytywną opinię od SKW, które około trzy lata temu prowadziło wobec niego tzw. postępowanie sprawdzające – jak dowiedział się Onet. W trakcie procedury weryfikowane jest m.in. to, czy osoba, która do wykonywania obowiązków służbowych będzie potrzebowała dostępu do informacji niejawnych, współpracuje z obcym wywiadem (i wyeliminować takie ryzyko).

Redakcja podaje, że służby specjalne nie znalazły wówczas „niczego, co mogłoby wzbudzić niepokój”.

Akcja ŻW. Są nowe ustalenia ws. podejrzanego o szpiegostwo

Do zatrzymania pracownika wojska doszło we wtorek rano. Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej weszli do siedziby ministerstwa obrony narodowej w Warszawie w związku z prowadzoną operacją. Działali na polecenie SKW. Resort, którego pracami kieruje Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdził doniesienia medialne. "Zatrzymany podejrzewany jest o współpracę z obcym wywiadem. (...) Obecnie trwają czynności procesowe" – informował MON w komunikacie prasowym.

Onet podał, że zatrzymany to wieloletni pracownik MON i struktur wojskowych – m.in. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Miał mieć dostęp do bardzo ważnych dokumentów. Gdy dostał certyfikat dostępu do informacji niejawnych, przez kolejne lata pracy mógł mieć wgląd do informacji tajnych (państwowych i wojskowych). Portal przekazał, że podejrzany usłyszał już zarzuty (działania ŻW i SKW prowadzone były we współpracy z prokuraturą wojskową).

"Zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj"

3 lutego po południu Jacek Dobrzyński zabrał głos w sprawie akcji Żandarmerii Wojskowej.

– Jest to pracownik długoletni, (...) cywil. Nie jest to ani żołnierz, tym bardziej żaden oficer. Pracownik, który był obserwowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, na którego służba zdobyła potężne, obciążające informacje, potwierdzające, że ten pan zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj. Szpiegował na rzecz obcego wywiadu – zaznaczył.

