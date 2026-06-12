W Polsce wróci zasadnicza służba wojskowa? Wiceszef MON wskazał warunek

Wiceminister obrony narodowej został zapytany przez Wirtualną Polskę o kwestię odwieszenia obowiązkowej służby wojskowej. Cezary Tomczyk wyjaśnił, że „na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i wakacji z wojskiem jest rocznie około 50 tysięcy rekrutów – ochotników, którzy sami chcą przejść przeszkolenie”.

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Wiceszef MON tłumaczył, że „pobór selektywny stosowany w wielu krajach Europy zazwyczaj waha się w przedziale od siedmiu do 12 tys. żołnierzy rocznie”. – Póki mamy ochotników, nie ma potrzeby sięgania po przymus. Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia – podsumował wiceminister obrony narodowej. Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej wiceszef MON Stanisław Wziątek przedstawił informację ws. stanu realizacji, planu rozbudowy i wzrostu liczebności Sił Zbrojnych RP.

Wiceminister obrony narodowej powiedział, że polityka prowadzona przez władze resortu spowodowała, że na koniec 2025 r. było w Polsce 155 553 żołnierzy zawodowych. W stosunku do roku 2024 nastąpił przyrost o ponad 11 tys. żołnierzy. W ubiegłym roku stan średnioroczny zatrudnienia żołnierzy zawodowych wyniósł 148 061 żołnierzy. W 2025 r. ze służby odeszło ponad siedem tys. żołnierzy, ale Wziątek zaznaczył, że „były okresy, kiedy było ich dużo więcej”.

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W tej liczbie należy uwzględnić 963 oficerów, 2 501 podoficerów i 4 331 szeregowych. Jednocześnie w ubiegłym roku do zawodowej służby wojskowej powołano łącznie ponad 18 tys. żołnierzy. Do 2039 r. liczebność polskiej armii ma wzrosnąć do 500 tys. żołnierzy – 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej i 200 tys. w rezerwie. Wiceszef MON wyraził nawet nadzieję, że uda się osiągnąć to wcześniej.

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