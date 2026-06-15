Nawrocki wybrał Błachowicza. Zaskakujące wieści po spotkaniu z Trumpem

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem podczas uroczystości zorganizowanych z okazji 80. urodzin amerykańskiego prezydenta. Choć współpracownicy prezydenta przekonują, że rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii bezpieczeństwa i relacji polsko-amerykańskich, wokół wizyty pojawiły się także pytania dotyczące jej kulis.

Zwrócił na nie uwagę korespondent Polskiego Radia w USA Marek Wałkuski. Ani w mediach społecznościowych, ani w serwisach fotograficznych nie znajdziemy żadnych relacji zdjęciowych z rozmów obu polityków. Dla porównania – relacji chociażby ze spotkania Donalda Trumpa z ukraińskim bokserem Oleksandrem Usykiem jest mnóstwo.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej tłumaczył brak zdjęć nieobecnością prezydenckiego fotografa. Powód miał być nietypowy. Według relacji ministra polska delegacja otrzymała zaproszenie tylko dla dwóch osób. Karol Nawrocki zdecydował, że osobą towarzyszącą będzie były mistrz UFC Jan Błachowicz. Sam Marcin Przydacz przyznał, że z tego powodu nie mógł uczestniczyć w części wydarzeń odbywających się w Białym Domu.

Sportowiec nie krył zadowolenia z wyjazdu do Waszyngtonu. Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA – napisał na swoim profilu na Instagramie.

Błachowicz podkreślił również wyjątkowość wydarzenia. Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji: najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik. Takich zaproszeń się nie odmawia. Jak będę miał 93 lata, mam nadzieję, że zaproszą mnie na 300. rocznicę. Na wszelki wypadek już zapisałem w kalendarzu – dodał.

instagram

Otoczenie Karola Nawrockiego przekonuje jednak, że najważniejszym elementem wizyty były rozmowy polityczne. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że udział w uroczystości miał przede wszystkim wymiar państwowy.

– Prowadząc poważną politykę należy uczestniczyć przede wszystkim w spotkaniach z poważnymi politykami. Takim wydarzeniem były 80. urodziny Donalda Trumpa reprezentującego naszego najważniejszego sojusznika. Karol Nawrocki rozmawiał z amerykańskim przywódcą o rzeczach, które są ważne dla Polski, ale też ważne dla relacji polsko-amerykańskich a więc przede wszystkim o obecności żołnierzy amerykańskich – zapewnił na antenie TV Republika.

Według Marcina Przydacza Karol Nawrocki był jedyną zagraniczną głową państwa obecną podczas części bankietowej wydarzenia.

Jak relacjonował minister, prezydent Polski miał dwukrotnie rozmawiać z Donaldem Trumpem. Podczas pobytu w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotkał się także z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em, sekretarzem energii Chrisem Wrightem oraz Jaredem Kushnerem, zaangażowanym w międzynarodowe negocjacje dotyczące m.in. Bliskiego Wschodu.

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