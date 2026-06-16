Zbrodnia w gminie Mszana Dolna. Koniec obławy, policja znalazła ciało 19-latka

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej poinformowała, że funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety. Do zbrodni z użyciem ostrego narzędzia doszło w poniedziałek 15 czerwca 2026 r. na terenie gminy Mszana Dolna.

Mszana Dolna. 19-latka zamordowana, obława za jej byłym chłopakiem

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22:20 19-letni mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować” – czytamy w komunikacie policji.

W związku z prowadzonymi czynnościami policja podjęła decyzję o opublikowaniu wizerunku i danych poszukiwanego 19-letniego Kacpra W. W oficjalnym komunikacie funkcjonariusze nie ujawnili żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących sprawy.

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Trwa szeroko zakrojona akcja policji. W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek. W rejonie prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów.

Policja zwróciła się z apelem do osób, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji. Każda informacja może okazać się kluczowa w ustalaniu miejsca pobytu poszukiwanego 19-letniego mężczyzny.

Aktualizacja tekstu:

Jak ustalił Onet, w godzinach porannych policja odnalazła ciało mężczyzny w lesie. 19-latek popełnił samobójstwo.

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