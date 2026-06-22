Zełenski zbojkotuje przyjazd do Polski? Doradca prezydenta Ukrainy zabrał głos

Doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn poinformował, że nadal trwają dyskusje na temat ewentualnej podróży ukraińskiego przywódcy na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy zadane w poniedziałek, czy podjęto już decyzję ws. wizyty Zełenskiego Łytwyn odpowiedział, że „trwa jeszcze analiza”. Decyzja ma zostać ogłoszona natychmiast po podjęciu.

Pierwotnie rozstrzygnięcie miało zapaść właśnie dziś– podał Interfax. Celem Konferencji Odbudowy Ukrainy jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla tej inicjatywy i pozyskanie nowych inwestycji. W poprzednich latach wydarzenie odbywało się we Włoszech, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii. Polska organizuje konferencję po raz pierwszy.

Ukraińscy politycy solidarni z Wołodymyrem Zełenskim. Zwracają polskie odznaczenia

W zeszłym tygodniu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha przekonywał, że wielu międzynarodowych partnerów wyraziło solidarność ze stanowiskiem Ukrainy i potępiło działania Karola Nawrockiego, który pozbawił Zełenskiego Orderu Białego Orła. W geście solidarności z ukraińskim przywódcą z Orderu Białego Orła zrezygnowali drugi, trzeci i piąty prezydent Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko.

Z polskich odznaczeń państwowych zrezygnowali również inni ukraińscy politycy. Obecny szef MSZ Ukrainy zapowiedział zwrot Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Szef gabinetu Zełenskiego Kyryło Budanow zrzekł się Złotego Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP zwrócił też ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Były lider ukraińskiej dyplomacji Borys Tarasiuk zwrócił z kolei Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP.

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