Wrze po decyzji Nawrockiego. Zełenski ujawnił kulisy

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TSN poinformował, że tuż po tym, gdy Karol Nawrocki zapowiedział możliwość odebrania mu Orderu Orła Białego, jego zespół natychmiast rozpoczął intensywne rozmowy, które miały doprowadzić do deeskalacji napięcia.

– Szef mojego biura i jego pierwszy zastępca, Budanow i Kysłycia, powiedzieli: »Chcemy tam polecieć i rozwiązać tę sprawę z Polakami – z administracją Karola«. Odpowiedziałem im, że moim zdaniem nie uda się do tego doprowadzić, ponieważ widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął – ocenił Zełenski.

Jak sprecyzował, „chłopaki pojechali” i mieli uczestniczyć w rozmowach z ośrodkiem prezydenckim, rządowym i zespołem marszałka. Zdaniem prezydenta Ukrainy mieli „próbować zrobić wszystko”, aby załagodzić napięcie, ale wrócili z poczuciem, że Karol Nawrocki i tak podejmie decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu, co ostatecznie się stało. Warto przypomnieć, że decyzja prezydenta Polski jest konsekwencją decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”.

Zełenski chciał się spotkać z Nawrockim. Wspomniał Dudę

Prezydent Ukrainy poinformował, że zaproponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie, a także zorganizowanie konferencji. Zełenski stwierdził także, że jest przekonany, że jego niedawne spotkanie z Donaldem Tuskiem „nie miało żadnego wpływu na prezydenta Polski”.

Jednocześnie zaznaczył, że za czasów prezydentury Andrzeja Dudy współpraca między Ukrainą a Polską układała się w bardzo dobry sposób, a między prezydentami utrzymywane były „szczególne relacje”. – My żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy „od jednego podziękowania do drugiego” – podkreślił Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do krytyki, że Kijów nie okazuje Polsce wystarczająco dużo wdzięczności za okazaną pomoc w czasie, gdy trwa rosyjska agresja na Ukrainę.

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