Karol Nawrocki odpowiada Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Myli się”

Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ten ruch został wykonany w konsekwencji nadania przez ukraińskiego prezydenta tamtejszej jednostce wojskowej imienia „bohaterów UPA”.

– W tym miejscu chcę podkreślić: decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej – mówił Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję.

Nawrocki reaguje na słowa Zełenskiego. „Myli się”

W najnowszym wywiadzie dla TSN Zełenski poinformował, że od razu po tym, jak prezydent Polski zapowiedział możliwość odebrania mu odznaczenia, jego zespół natychmiast rozpoczął intensywne rozmowy, które miały doprowadzić do deeskalacji napięcia.

– Szef mojego biura i jego pierwszy zastępca, Budanow i Kysłycia, powiedzieli: »Chcemy tam polecieć i rozwiązać tę sprawę z Polakami – z administracją Karola«. Odpowiedziałem im, że moim zdaniem nie uda się do tego doprowadzić, ponieważ widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął – ocenił Zełenski.

O wypowiedź prezydenta Ukrainy Karol Nawrocki został zapytany przez reporterkę TVN24. – Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi – ocenił Nawrocki.

— Wołodymyrze drogi, panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski — stwierdził Nawrocki.

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