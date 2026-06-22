Polak zaginął w Turcji. Na jaw wyszły nowe fakty

Rodzina z Polski wynajęła pokoje w hotelu Kimeros (w prowincji Antalya). W ubiegłą środę (17 czerwca) nasi rodacy planowali wspólny powrót kraju, ale na pokład samolotu weszli niestety bez niego.

44-latek, który przebywał na urlopie w rejonie Kemer z bratem i rodzicami, opuścił budynek, by zapalić papierosa. Następnie oddał bliskim kartę do pokoju i poszedł zjeść śniadanie. Nie spotkali się jednak w stołówce.

Tajemnicze zaginięcie Polaka w Turcji. Znany detektyw zabrał głos

W sprawę zaginięcia zaangażowany został detektyw Dawid Burzacki (który jest także ekspertem do spraw bezpieczeństwa publicznego czy analizy kryminalnej). Kierował on także pracami międzynarodowego zespołu, który prowadził poszukiwania Polaka w Turcji.

Zaginięcie mężczyzny mocno zaniepokoiło jego bliskich – nikt do końca nie wie, co zadziało się w międzyczasie, gdy z papierosa udał się on do stołówki, by zjeść poranny posiłek.

W rozmowie z dziennikiem „Fakt” Burzacki powiedział, że „w kompleksie leśnym ujawniono zwłoki mężczyzny”. – Wszystko wskazuje na to, że jest to zaginiony. (...) Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja – wskazał detektyw.

Samobójstwo? Depresja? Tu otrzymasz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.