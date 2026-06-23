Ukraińcy zgłaszają problemy. Coraz trudniej o ważny status w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski, coraz częściej napotykają problemy przy ubieganiu się o status ochrony czasowej. Z sygnałów płynących od pracodawców i organizacji wspierających biznes wynika, że część urzędów zaczęła inaczej podchodzić do wydawania numerów PESEL ze statusem UKR.

Coraz więcej odmów dla Ukraińców. Urzędy zmieniły podejście

– Kandydat, który przyjechał do pracy do Polski bezpośrednio z Ukrainy, zaaplikował w urzędzie miasta o PESEL UKR. Otrzymał jednak PESEL ze statusem NUE. Został poproszony, domyślam się, że przez pracodawcę, czyli w tym kontekście „przez nas”, żeby tę sytuację z urzędem wyjaśnił, ponieważ według wytycznych nie ma przeciwwskazań co do tego, by otrzymał status ochrony czasowej w Polsce. Urząd stwierdził jednak, że nie pochodzi z rejonu zagrożonego bezpośrednio przez wojnę, dlatego PESEL UKR mu się nie należy – opowiadał na łamach „DGP” przedstawiciel jednej z firm, która chciała zatrudnić Ukraińca.

Według przedsiębiorców podobnych przypadków ma być więcej. Pojawiają się również informacje, że urzędy coraz dokładniej sprawdzają, czy dana osoba rzeczywiście przyjechała do Polski w związku z wojną, czy przede wszystkim z powodów zarobkowych.

Sprawa budzi niepokój, bo status UKR daje uchodźcom szereg uprawnień. Dzięki niemu mogą legalnie przebywać w Polsce, korzystać z publicznej służby zdrowia, świadczeń socjalnych oraz podejmować pracę bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury administracyjne.

Ukraińcy mogą stracić ważne uprawnienia. Eksperci wskazują problem

Problem dotyczy nie tylko osób przyjeżdżających obecnie z Ukrainy. Jak wskazują eksperci, trudności mają także ci, którzy wcześniej posiadali status UKR, ale utracili go po dłuższym wyjeździe z Polski. Po powrocie spotykają się z odmową jego przywrócenia.

Jak wyjaśnia Joanna Torbé-Jacko z Business Centre Club, po zmianach w przepisach wprowadzono kilkuletni okres przejściowy, który pozwala legalnie pracować także osobom nieposiadającym statusu UKR.

Podobnego zdania jest Michał Wysłocki z EY Polska. – Każdy legalnie przebywający obywatel Ukrainy, a zatem ten będący w Polsce zarówno w ruchu bezwizowym, jak i na PESEL UKR, może zostać zatrudniony na podstawie powiadomienia, czyli na uproszczonych zasadach – podkreśla ekspert.

W praktyce pojawia się jednak dodatkowy obowiązek dla pracodawców. W przypadku osób bez statusu UKR konieczne jest dokładniejsze sprawdzanie legalności pobytu. – Przy PESEL UKR jest to na pewno prostsze zadanie. Wystarczy tylko sprawdzić zaświadczenie z bazy PESEL. W przypadku cudzoziemców przebywających na ruchu bezwizowym pracodawca musi zweryfikować, kiedy przybył do naszego kraju, ile czasu w nim pozostaje i czy w ostatnim dniu legalnego pobytu dopuszczonego w ramach ruchu bezwizowego był w Polsce – tłumaczy Michał Wysłocki.

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