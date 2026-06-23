Awantura w Sądzie Najwyższym. Sędzia stracił stanowisko po jednej decyzji

W Sądzie Najwyższym trwa kolejny spór dotyczący tzw. neosędziów. Tym razem konflikt wybuchł w Izbie Karnej, która od końca maja pozostaje bez stałego prezesa. W centrum wydarzeń znaleźli się sędziowie reprezentujący dwa przeciwstawne obozy: osoby powołane jeszcze przed zmianami w sądownictwie oraz sędziowie nominowani przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Konflikt w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Spór o neosędziów

Przez ostatnie lata Izbą Karną kierował Zbigniew Kapiński, obecny I prezes Sądu Najwyższego. Jeszcze przed odejściem z tego stanowiska wydał zarządzenie dotyczące wniosków o wyłączenie neosędziów z orzekania. W praktyce miało ono ograniczyć możliwość rozpatrywania części takich wniosków, które opierały się na zarzutach dotyczących sposobu powołania sędziów przez neo-KRS.

Po objęciu funkcji I prezesa SN Kapiński nie doczekał się jeszcze następcy w Izbie Karnej. Do czasu decyzji prezydenta obowiązki kierującego pracami izby powierzono Piotrowi Mirkowi, jednemu z najbardziej doświadczonych sędziów w tym gronie. Jego pierwsza decyzja szybko wywołała jednak polityczno-prawną burzę.

Piotr Mirek zdecydował bowiem o wstrzymaniu wykonania wcześniejszego zarządzenia Zbigniewa Kapińskiego do czasu powołania nowego prezesa Izby Karnej. Według informacji „GW” ruch ten spotkał się z natychmiastową reakcją. Kilka dni później sędzia zrezygnował z pełnionych funkcji kierowniczych, a jego miejsce zajął Igor Zgoliński.

Zwrot w Sądzie Najwyższym. W tle spór o neosędziów

Nowy tymczasowy szef Izby Karnej nie zwlekał z działaniem. Jednym z jego pierwszych kroków było uchylenie skutków decyzji Mirka i przywrócenie zasad wprowadzonych wcześniej przez Zbigniewa Kapińskiego. Oznacza to, że część wniosków dotyczących wyłączenia neosędziów nadal nie będzie procedowana w dotychczasowy sposób.

Spór ma szczególne znaczenie, ponieważ Izba Karna pozostaje ostatnią izbą Sądu Najwyższego, w której większość stanowią sędziowie powołani przed reformami wymiaru sprawiedliwości. To właśnie tam od lat najczęściej dochodzi do sporów dotyczących statusu neosędziów i skutków ich orzeczeń.

Dodatkowe emocje budzi brak decyzji w sprawie nowego prezesa izby. Od marca na biurku prezydenta znajdują się trzy kandydatury, w tym Igora Zgolińskiego, który uzyskał największe poparcie podczas głosowania sędziów. Do tej pory nominacja nie została jednak ogłoszona. W efekcie Izba Karna pozostaje bez stałego kierownictwa, a konflikt wokół neosędziów zamiast wygasać, wchodzi w kolejną fazę.

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