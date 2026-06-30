Ta afera miała pogrążyć Kaczyńskiego. Jest nagły zwrot akcji

Wtorkowa decyzja prokuratury, aby umorzyć śledztwo w sprawie „dwóch wież Kaczyńskiego” potwierdza tylko, że racja była po stronie tych nieprzekonanych do ciężaru gatunkowego publikacji, skądinąd przecież atrakcyjnej czytelniczo.

Kiedy „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł o „Dwóch wieżach” (2019 rok), akurat prowadziłem poranną audycję w radiu TOK FM. Gazeta starała się jak mogła, by przedstawić tę publikację jako przełomowy punkt w walce demokracji z PiS. Kaczyński miał runąć jak Saruman z „Władcy pierścieni”. Cóż, przyznaję, podśmiewałem się z tego przekonania, bo wielkiego potencjału afery nie wdziałem.

Tuskowi jest przykro