Kaczyński rezygnuje z ukraińskiego orderu. „Akt lojalności”

25 czerwca w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa lidera partii. Polityk odniósł się podczas wydarzenia m.in. do obecnych stosunków między Polską a Ukrainą, a także do kwestii odznaczeń zwracanych m.in. przez ukraińskich polityków.

Kaczyński odda ukraiński order

– Ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi, Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. To będzie wyraz mojego stosunku do elit ukraińskich i akt lojalności wobec naszego prezydenta – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Dodał również, że „nie był zwolennikiem” zaostrzania konfliktu między Polską a Ukrainą, „tylko że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę” . – Coraz bardziej widzę, że tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny, ale nie będę rozwijał, o co to tutaj prawdopodobnie chodzi – dodał.

Prezes PiS-u otrzymał Order Jarosława Mądrego w czerwcu 2022 r. Wręczono go również byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który zapowiedział już, że nie odeśle go do Kijowa. – Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny. Nie zamierzam go odsyłać – przekazał kilka dni temu.

Masowe odsyłanie polskich orderów

Przypomnijmy, decyzja Jarosława Kaczyńskiego ma związek z odebraniem przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta zapadła po tym, jak prezydent Ukrainy zgodził się nazwać jedną z ukraińskich jednostek imieniem „Bohaterów UPA” .

Po tym, jak Zełenski odesłał odznaczenie do Pałacu Prezydenckiego przedstawiciele Ukrainy, którzy w przeszłości otrzymali polskie odznaczenia, zdecydowali się je zwrócić. Byli to m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow czy wiceszef biura prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa.

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