Morawiecki poszedł w ślady Kaczyńskiego, ale nie do końca. Gest wymierzony w Ukraińców

W minionym tygodniu obserwowaliśmy całą grupę polityków PiS, którzy w ślad za Jarosławem Kaczyńskim oddawali ukraińskie odznaczenia. Były premier Mateusz Morawiecki nie zamierza wyłamywać się z partyjnej linii. Podobnie jak koledzy chce pozbyć się wyróżnienia.

Morawiecki oddaje ukraiński order. Przekaże go do muzeum

Jarosław Kaczyński zwrócił Ukraińcom Order Księcia Jarosława Mądrego. Mariusz Błaszczak, Adam Bielan, Zbigniew Rau czy Marek Kuchciński oddawali ukraińskie ordery „Za zasługi”. Mateusz Morawiecki o swoim geście poinformował za pośrednictwem platformy X.

„Oddaję Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich” – oznajmił.

Na filmie, który zamieścił w mediach społecznościowych, dodał też kilka zdań na temat osób, wybierających się do wspomnianego muzeum. „Każdy, kto będzie odwiedzał to muzeum, z polskich i zagranicznych gości, miał jeszcze ten element, dodatkowy aspekt, asumpt do zastanowienia się, czym była ta przeokrutna, makabryczna zbrodnia wołyńska” – podkreślał.

Mateusz Morawiecki z ogłoszeniem decyzji się wstrzymywał. Zaznaczał tylko, że swojego odznaczenia nie zamierza oddawać na Ukrainę. – Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny. Nie zamierzam go odsyłać – oznajmiał.

Awantura o ordery

Przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ta zapadła po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA” . Po tym, jak prezydent Ukrainy zwrócił swoje odznaczenie, podobnie postąpili inni przedstawiciele Kijowa, którzy w przeszło także otrzymali polskie ordery.

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