Co się dzieje w TK? Sędzia zgłasza niepokojącą sytuację

Chodzi o s. Sławomira Patyrę, który wciąż nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, celem złożenia ślubowania w obecności Karola Nawrockiego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno określa, kto decyduje o składzie sędziowskim TK – kompetencje takie ma izba niższa Parlamentu. Sejm zdecydował, że członkami TK zostaną: Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska, Maciej Taborowski, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda. Prezydent odebrał ślubowanie jedynie od pierwszej dwójki. W związku z tym, iż nie otrzymali ws. zaproszenia od głowy państwa, poinformowali, iż ceremonia ślubowania odbędzie się na sali plenarnej, m.in. w obecności marszałka Sejmu – Włodzimierza Czarzastego. Nawrocki mógł być obecny na wydarzeniu, ale – co było do przewidzenia – nie skorzystał.

Zdaniem ekspertów, powołujących się na zapisy prawa, prezydent nie może decydować w sprawie tego, czy – i od kogo – przyjmie ślubowanie. Podobnie z prezesem TK – Bogdanem Święczkowskim – który, według najwyższego aktu prawnego, powinien zaakceptować sędziów wskazanych przez parlamentarzystów. Szef TK ma jednak wątpliwości co do legalności powołania s. Taborowskiego, s. Markiewicza, s. Korwin-Piotrowskiej i s. Dziurdy.

Jeśli chodzi o s. Patyrę, został on wybrany przez Sejm w pierwszej połowie czerwca. Ma zastąpić s. Andrzeja Zielonackiego. Wciąż jednak nie otrzymał od Nawrockiego zaproszenia na ślubowanie.

Sytuacja w TK niepokoi. Sędzia rozpoczął kadencję, ale nie może pracować. Nie jest jedyny

– Cierpliwie czekam [na ruch po stronie KPRP – przyp. red.], bo uważam, że to nie jest jeszcze taki moment, kiedy należałoby podejmować jakieś działania. To przecież pierwszy dzień mojej kadencji [rozpoczęła się we wtorek – 30 czerwca – red.] – zaznaczył w rozmowie z Onetem.

W TK pracy nie brakuje – w przeciwieństwie do sędziów, których jest mało, bo pięciu na 15 nie może na razie pełnić swoich obowiązków. Portal wskazał, iż to, że nie są wpuszczani do siedziby TK, mieszczącej się na warszawskim Śródmieściu, równoznaczne jest z tym, iż nie mają wglądu do akt. Nie posiadają również gabinetów.

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