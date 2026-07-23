Limit wynagrodzeń lekarzy wygeneruje kolejne patologie. Będą działy się cuda
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Limit wynagrodzeń lekarzy wygeneruje kolejne patologie. Będą działy się cuda

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Szpital Południowy w Warszawie
Szpital Południowy w Warszawie Źródło: Newspix.pl / Kai Taller
Nie wiadomo, co było mniej mądre. Czy przepisy, które pozwalały na milionowe zarobki cwanym, mało uczciwym, a tak naprawdę bez krzty przyzwoitości lekarzom. Czy „naprawa” tych patologii poprzez jakieś ustawy o PESEL-ach lekarzy czy określenie górnej granicy stawki godzinowej? To nawet nie filisterstwo to infantylizm intelektualny. Oczywiste jest, że w sytuacji panującej w służbie zdrowia ustawa o górnej granicy stawki godzinowej wygeneruje kolejne patologie. Będą działy się cuda z masowym obchodzeniem tego przepisu.

Jeśli rządzący od lat nie potrafią poradzić sobie z tak prostą sprawą, jaką jest racjonalny system wynagradzania lekarzy, to aż trudno sobie wyobrazić, do jak wielkiego marnotrawstwa, a często złodziejstwa publicznych pieniędzy w służbie zdrowia musi dochodzić w innych obszarach jej działalności – takich jak zakup sprzętu czy kontrakty z firmami farmaceutycznymi. Wniosek następny jest jeszcze bardziej zatrważający. Nie ma podstaw, aby w innych obszarach władze publiczne działały racjonalniej. Czy to w sferze obronności, edukacji, ustalania i poboru podatków i każdej innej.

To czego się teraz dowiadujemy, i to głownie z mediów, to wierzchołek góry lodowej marnowania gigantycznych publicznych pieniędzy, tym bardziej, że rządzący zawsze twierdzili, że służba zdrowia jest niedofinansowana i że składki zdrowotne należy cały czas podwyższać.

Władze publiczne ciągle starają się obywatelom wykazać, że ostatnia rzecz, jaką powinni robić, to kierowanie państwem i jego ważnymi instytucjami.

Ujawnione niewyobrażalne wręcz patologie i złodziejstwo w służbie zdrowia wynikają z niskiej jakości kadr wysokiego szczebla władzy i to każdej kolejnej ekipy rządzącej. Bo tylko to może być powodem, że przez tyle lat nie zrobiono elementarnego porządku w tak ważnej sferze jaką jest służba zdrowia. Wymusza postawienie pytania: dlaczego do polityki, do rządzenia krajem wybierają się i są wybierani zupełnie inni niż przedsiębiorczy Polacy? Dlaczego we władzach publicznych tak wielka jest selekcja negatywna? Dlaczego do rządzenia prą przede wszystkim tacy, którzy żadnymi wcześniejszymi osiągnięciami nie mogą się wykazać?

Źródło: Wprost
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