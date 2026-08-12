Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli pojawiać się w programie publicystycznym „Pytanie dnia” na antenie TVP Info – podał portal press.pl. W poniedziałek 10 sierpnia gościem Justyny Dobrosz-Oracz był Marek Suski.

Zmiana strategii PiS wobec TVP? „Nie ma zakazu”

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS o swoją obecność na antenie TVP Info został zapytany przez „Presserwis”. – Bo nie ma zakazu – stwierdził polityk. Na pytanie, czy taki zakaz w jego partii wcześniej obowiązywał, odparł: „Nie słyszałem”.

Jak zauważa press.pl, 21 lipca w „Pytaniu dnia” pojawił się Paweł Szrot, a 15 czerwca – Jacek Sasin. Wcześniej, w 2026 r., ani politycy PiS, ani urzędnicy Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego nie uczestniczyli we wspomnianym programie.

Kilka miesięcy temu Telewizja Polska poinformowała, że od listopada 2025 r. do końca lutego 2026 r. na 109 wydań programu „Pytanie dnia” wystosowano 25 zaproszeń skierowanych do polityków PiS i urzędników Kancelarii Prezydenta RP, ale większość z nich została odrzucona lub pozostała bez odpowiedzi.

Rozłam w PiS. Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny

Pod koniec lipca 2026 r. doszło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński postawił politykom swojego ugrupowania ultimatum, w ramach którego mieli zadeklarować, że nie będą działać w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach. Mateusz Morawiecki i jego środowisko polityczne nie podporządkowali się takiemu postawieniu sprawy.

W konsekwencji w Sejmie powstał nowy Klub Parlamentarny Rozwój Plus. W jego skład wchodzi 40 posłów, a na czele stanął były premier. Przedstawiciele Rozwoju Plus zapowiadają, że w przyszłości należy spodziewać się kolejnych politycznych transferów, które wesprą stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego.

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