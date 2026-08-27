Minister cyfryzacji chce kary dla giganta technologicznego. „Koniec dzikiego zachodu”

Wicepremier Krzysztof Gawkowski treść wniosku, który skierował do wiceprzewodniczącej KE Hanny Virkkunen (zajmuje się ona sprawami m.in. w obszarze bezpieczeństwa i suwerenności technologicznej) udostępnił na platformie X. „Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania” – podkreślił.



Szef MC wskazał, że chce „nałożenia na Metę kary w wysokości miliarda złotych”, czyli 250 milionów euro.

Krzysztof Gawkowski: Tego tolerować nie będziemy

Resort Gawkowskiego poddał analizie materiały dowodowe, a także odpowiedzi, jakie polska strona otrzymywała od giganta technologicznego (którego szefem jest Mark Zuckerberg). Do ministerstwa docierały też kolejne doniesienia medialne „o braku kontroli nad publikowanymi treściami” w mediach społecznościowych.

To wszystko – zdaniem wiceszefa rządu – świadczy o „bezczynności i nieskuteczności w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści”. „To nie będzie tolerowane, oczekuję, że KE szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży [na Metę – przyp. red.] karę. Dowodów jest aż nadto” – zaznaczył.

Gawkowski – oprócz wniosku do europejskiego organu – opublikował też żądanie do amerykańskiej firmy. „Wzywam do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących scam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć” – stwierdził.

Niepokojące dane CERT Polska

W dokumencie przesłanym do KE ministerstwo powołało się m.in. na badania Computer Emergency Response Team, działającego w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej-Państwowego Instytutu Badawczego.

„W przeprowadzonym przez CERT Polska teście zgłoszono Meta 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach – czyli 86,8 proc. zgłoszeń – Meta zakończyła sprawę decyzją o nieusunięciu reklamy. Jedynie 10 reklam zostało usuniętych, a w 6 przypadkach nie udzielono odpowiedzi” – ujawnił resort.

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