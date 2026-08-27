Poseł Gosek zawiadamia prokuraturę. „Amber Gold 2.0 na dopalaczach”

W czwartek 27 sierpnia posłowie PiS Mariusz Gosek i Paweł Szrot pojawili się na konferencji prasowej. Poinformowali o złożeniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienia, dotyczącego uzupełnienia postępowania w sprawie Zondacrypto. Domagają się listy wszystkich podmiotów, które współpracowały z tą firmą.

Afera Zondacrypto. Mariusz Gosek ma pytania do prokuratury

Mariusz Gosek swoje wystąpienie zaczął od tego, że podmioty współpracujące z Zondacrypto nie powinny być automatycznie przedstawiane w mediach jako uczestnicy afery. – To, że świadczyły na rzecz Zondacrypto usługi reklamowe, pośrednio poprzez media, do których się ten podmiot zgłaszał, nie oznacza jeszcze, że w jakikolwiek sposób można traktować je w komunikatach (...) że rzekomo są powiązane z jakąś aferą Zondacrypto – przekonywał.

Szybko okazało się, że ma na myśli zwłaszcza jedno konkretne środowisko. – Zarówno Telewizja Republika, CPAC, pan prezes Telewizji Republika są absolutnie pokrzywdzonymi w tym postępowaniu – mówił. Gosek oskarżył prokuraturę o wybiórcze traktowanie materiału dowodowego i uderzanie w wybrane media i organizacje.

Jednocześnie polityk PiS przekonywał, że Fundacja im. Zbigniewa Ziobry nie otrzymała pieniędzy bezpośrednio od Zondacrypto, tylko z kancelarii prawnej, która reprezentowała spółkę. Pytał też, kiedy polskie służby zdobyły informacje na temat niewłaściwej działalności Zondacrypto i co zrobiły z tą wiedzą.

– Czy natychmiast służby rozpoczęły proces dotarcia do potencjalnie ewentualnych pokrzywdzonych, jak do Telewizji Republika czy innych mediów też, TVN-u, TVP w likwidacji, tych wszystkich, które reklamowały ten podmiot i przekazały te służby informacje o zagrożeniach płynących z ewentualnej współpracy z podmiotem Zondacrypto? – dociekał.

Zondacrypto. PiS chce przesłuchania Donalda Tuska

Jak podkreślał, kluczowe pytania w tej sprawie należy zadać Donaldowi Tuskowi. – Gdzie były służby państwa polskiego, jeżeli ten podmiot, jak słyszymy od samego premiera, współpracował z ruską mafią i czemu te służby nie przestrzegły (...) że ten podmiot jest podmiotem trefnym, że ten podmiot to jest lipa? – pytał Gosek.

– Wnosimy też o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska, bo jego wiedza jest tutaj niezbędna – mówił przedstawiciel PiS. Chce konkretnie wiedzieć, kiedy szef rządu dowiedział się o rzekomych związkach Zondacrypto z rosyjską mafią i czy podjęto działania dla ostrzeżenia potencjalnie pokrzywdzonych podmiotów. Całą aferę nazwał „Amber Gold 2.0 na dopalaczach” i mówił, że PiS będzie domagał się jej wyjaśnienia.

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