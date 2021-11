NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najnowsze informacje

Granica polsko-białoruska. Relacja z 19 listopada

7:08 Przejście kolejowe w Kuźnicy może zostać zamknięte



Minister Mariusz Kamiński polecił komendantowi głównemu Straży Granicznej zwrócenie się do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi gen. Anatolija Lappo z pismem nawołującym do ustabilizowania sytuacji w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy.



W przypadku braku odzewu na ten apel, Polska zawiesi działalność znajdującego się tam kolejowego przejścia granicznego. 6:51 twitter.com 6:35 Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Francji o sytuacji na wschodniej granicy UE.



„Polska i Francja są jednomyślne w ocenie przyczyn. Rozmawiano o różnych wariantach pomocy migrantom po stronie białoruskiej” – podała Kancelaria Prezydenta. 6:13 Francuski „Le Monde” opisał, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. „Strategia białoruska polega na wykorzystaniu faktu, że jesteśmy u kresu sił” – powiedział dziennikowi jeden z migrantów.



Kurdowie opowiedzieli o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. „Zostaliśmy schwytani jak bydło”

Napięta sytuacja na granicy. Do czego dąży Łukaszenka? Prof. Agnieszka Legucka: On chce rozlewu krwi