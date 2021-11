NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

Na Białorusi pozostaje wciąż około 5 tys. migrantów - szacują rządowi analitycy, na których w poniedziałek powoływał się portal wPolityce.pl.

Dochodzi do prób forsowania polskiej granicy. Migrantom pomagają w tym białoruskie służby.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami opozycji, aby rozmawiać o sytuacji na granicy.

Zapraszamy do relacji, w której zbieramy najnowsze doniesienia.

08:06 Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Dwie próby forsowania granicy



Minionej doby granicę polsko-białoruską próbowały przekroczyć 134 osoby. Wydano 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 2 obywateli Ukrainy za pomocnictwo.



Doszło do dwóch prób forsowania granicy - na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudziałowie.



twitter.com 07:43 Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau dostał zaproszenie do Rosji w związku z tym, ze Polska niedługo obejmie przewodnictwo w OBWE. – W tym zakresie żadne decyzje jeszcze nie zapadły, o ile mi wiadomo. Pamiętajmy o tym, że ciężko rozmawia się z krajami, u których nie widać dobrej woli – powiedział Piotr Müller.



– Jeśli chodzi o działania dyplomatyczne wobec Rosji czy wobec Mińska – tutaj musimy być bardzo ostrożni, pragmatyczni, widzieć wszystkie konteksty – kontynuował rzecznik rządu. – My mówimy wprost, jeżeli Rosja czy Białoruś zaprzestałyby swoich działań, które są niezgodne z prawem międzynarodowym, to oczywiście warto wtedy podjąć działania w celu normalnej współpracy. Aczkolwiek tego w tej chwili nie widać – dodał. 06:51 Białoruś pręży muskuły przy granicy z Ukrainą. W poniedziałek ogłoszono wspólne ćwiczenia z żołnierzami Federacji Rosyjskiej. - Możemy tylko być zaniepokojeni militaryzacją sąsiadujących z nami krajów, przez co jesteśmy zmuszeni planować odpowiedź - komentował Wiktar Chrenin, szef resortu obrony Białorusi. 06:22 Wciąż podejmowane są próby przewożenia przez Polskę osób, które nielegalnie przekroczyły wschodnią granicę Unii Europejskiej. Podlaska policja informuje o zatrzymaniu obywatela Ukrainy przewożącego dwóch obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.