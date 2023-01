Straż Graniczna ma nowy sprzęt. Funkcjonariusze opublikowali nagranie

Straż Graniczna informuje każdego dnia o tym, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej. Od pewnego czasu większość prób jej nielegalnego przekroczenia jest rejestrowania za pomocą systemów, w które wyposażono powstającą barierę. Dzięki niej funkcjonariusze SG automatycznie otrzymują alerty o tych próbach, a wszystkie osoby zostają natychmiast zatrzymane.

Sytuacja na granicy. Pogranicznicy dostaną nowy sprzęt

Urządzenia termowizyjne ułatwiają pracę funkcjonariuszy od prawie 20 lat. Przy użyciu sprzętu możliwe jest obserwowanie terenu niezależnie od pogody i pory dnia, pozostając jednocześnie niezauważonym. Szczególnie ma to znaczenie obecnie, przy zwiększonej presji migracyjnej.

Już wkrótce polskim pogranicznikom w codziennych działaniach pomoże nowy sprzęt. Straż Graniczna zakupiła bowiem 50 sztuk monokularów termowizyjnych o łącznej wartości 2,3 mln zł. To pierwszy zakup tego rodzaju sprzętu w SG. Monokulary trafią teraz do Nadbużańskiego oraz do Bieszczadzkiego oddziału. „W ubiegłym roku sprzęt był testowany przez strażników granicznych. Testy wypadły bardzo dobrze, stąd decyzja o zakupie” – podano w komunikacie.

Sprzęt został wyprodukowany przez polską firmę PCO S.A. Urządzenie umożliwia prowadzenie obserwacji w warunkach nocnych i dziennych, a jego głównymi zaletami są lekkość i mobilność. „To przede wszystkim niewielka waga sprzętu, w porównaniu z dotychczas używanymi kamerami termowizyjnymi, jest doceniana przez funkcjonariuszy SG” – wyjaśniają pogranicznicy.

Pierwsi funkcjonariusze SG odbyli już szkolenia z efektywnego korzystania z monokularów. W przyszłym tygodniu będą już wydawane do służby.

