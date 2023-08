Niespokojna doba przy granicy polsko-białoruskiej. Są najnowsze dane SG

W poniedziałek, 15 sierpnia 109 cudzoziemców podjęło próbę nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna poinformowała, że migranci pochodzą między innymi z Erytrei, Maroka, Etiopii, Pakistanu, Syrii oraz Iraku.

Zatrzymano obywateli Ukrainy

Strażnicy przekazali, że wśród zatrzymanych na granicy osób znaleźli się również dwaj obywatele Ukrainy. Mężczyźni mieli pomagać w przemycie migrantów z Białorusi. Dwoma samochodami przewozili w sumie dziewięć osób – siedmiu Syryjczyków oraz dwóch Irakijczyków.

Służby codziennie udaremniają próby nielegalnego przedostania się do Polski. „Od początku tego roku funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili ponad 19 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej” – przekazali strażnicy z podlaskiego oddziału. „W tym roku zatrzymano 505 organizatorów i pomocników” – poinformowano na profilu Straży Granicznej na Twitterze.

Minister Błaszczak z wizytą na granicy

W poniedziałek, 15 sierpnia szef MON spotkał się z żołnierzami wspierającymi SG na granicy polsko-białoruskiej. Podziękował im za służbę oraz złożył życzenia z okazji święta Wojska Polskiego.– Dziękuję wam za to, że jesteście zawsze tam, gdzie potrzebne jest wasze wsparcie (...) Dziękuję wam za tę współpracę, którą tutaj tworzycie dla Polski. To niezwykle istotne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa – zaznaczył Mariusz Błaszczak.

– Sądzę, jestem o tym pewien, że ta wasza służba jest doceniana przez naszych rodaków. Zresztą miałem sposobność rozmawiać z ludźmi, którzy przyszli na defiladę. Naprawdę są wam wdzięczni za tę służbę, którą tutaj wykonujecie, tę trudną służbę – dodał szef MON. – Co tu dużo mówić, to są wyzwania, którym codziennie stawiacie czoła, a więc jeszcze raz wam za to dziękuję – zakończył minister.

